МАУ скасувала популярні рейси в Європу: куди не вийде полетіти

МАУ скасувала 10 рейсів до Європи і внесла зміни до графіку тих, що залишилися. Facebook МАУ

Авіакомпанія МАУ скасувала міжнародні рейси на десяти напрямках до кінця серпня через продовження заборони на вільний перетин кордонів країн ЄС для громадян України.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на пресслужбу МАУ. Також авіаперевізник змінив частотність деяких рейсів.

"Зараз через продовження зазначених заборон авіакомпанія змушена внести в серпневий розклад рейсів нові корективи. До кінця серпня повністю скасовуються рейси за напрямками Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прага (PRG), Відень (VIE) , Кишинів (KIV), Берлін (TXL), Афіни (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN)", – сказано в повідомленні.

Однак МАУ планує здійснювати міжнародні рейси за наступними напрямками:

Київ – Амстердам (АMS) – Київ;

Київ – Лондон (LGW) – Київ;

Київ – Париж (CDG) – Київ;

Київ – Торонто (YYZ) – Київ;

Київ – Ніцца (NCE) – Київ;

Київ – Дубай (DXB) – Київ;

Київ – Стамбул (IST) – Київ;

Одеса – Стамбул (IST) – Одеса;

Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ;

Одеса – Тель Авів (TLV) – Одеса;

Київ – Мілан (MXP) – Київ;

Київ – Неаполь (NAP) – Київ;

Київ – Мюнхен (MUC) – Київ;

Київ – Єреван (EVN) – Київ;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ;

Київ – Каїр (CAI) – Київ.

Крім того, зміни частот відбудуться на таких маршрутах:

Київ – Лондон (LGW) – Київ – через нестабільний попит на маршруті вирішено залишити вильоти до Лондона 9, 28, 30 і 31 серпня;

Київ – Ніцца (NCE) – Київ – оборотні рейси щосуботи;

Київ – Торонто (YYZ) – Київ – плануються рейси 1, 15 і 29 серпня з поверненням до Києва, відповідно 2, 16 і 30 серпня;

Київ – Мілан (MXP) – Київ – оборотні рейси щотижня;

Київ – Неаполь (NAP) – Київ – оборотні рейси щосуботи;

Київ – Дубай (DXB) – Київ – по п'ятницях і суботах до 28 серпня, з додатковою частотою 5 серпня і рейсами по четвергах в період 13-27 серпня;

Київ – Стамбул (IST) – Київ – кожен вівторок, четвер, суботу та неділю з додатковою частотою 5 серпня і додатково по п'ятницях в період 7-28 серпня.

Також в авіакомпанії повідомили, що рейси Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ будуть здійснюватися щочетверга, суботи та неділі з додатковою частотою 31 серпня в понеділок, а Київ – Мадрид (MAD) – Київ – по п'ятницях в період 7-28 серпня і з додатковою частотою 31 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада ЄС у четвер, 30 липня, переглянула список "безпечних" країн, для яких можна скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні. Україна в нього не потрапила.