Марді Гра: як пройшов великий карнавал в Італії перед Великим постом

5 березня в Італії, а також багатьох інших католицьких країнах Європи відсвяткували "Жирний вівторок" або Марді Гра (італ. Martedì Grasso) – останній день великого карнавалу, який традиційно проходить напередодні Великого посту.

Марді Гра вважається святом достатку і відзначається пишними бенкетами, карнавальними виставами та маскарадом. OBOZREVATEL пропонує ближче ознайомитися з історією свята і подивитися, як святкували "Жирний вівторок" в 2019 році.

Свято Марді Гра-2019

На відміну від багатьох інших урочистостей, що випадають на певну дату, ця радісна подія неодмінно відбувається у вівторок. Марді Гра проходить в останній день карнавалу, після нього настає "Попільна середа" – перший день Великого посту, що триває 45 днів і закінчується Великоднем.

Свято Марді Гра-2019 1prof.by

До приходу християнства це було свято, присвячене закінченню зими, під час якого порушувалися деякі заборони. Карнавал, яким ми його знаємо зараз, зародився в незалежних муніципалітетах Італії. Починаючи з ХI століття його стала заохочувати влада Венеції, яка розглядала карнавал як можливість зміцнення громадянського духу.

Свято Марді Гра-2019 1prof.by

У ХIII столітті поширення набули маски, надівши які можна було здійснювати що-небудь варте осуду, не несучи відповідальність за це. Італійська традиція швидко поширилася на Швейцарію, Німеччину, Бельгію, Францію і за кілька століть набула нових форм.

Свято Марді Гра 2019 1prof.by

Жирний вівторок або Марді Гра, по суті, є аналогом Масляної, яка святкується в Україні, а також інших країнах східної Європи.

Свято Марді Гра-2019

Свято Марді Гра-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році Масляну відзначають з 4 по 10 березня. Це свято символізує прощання із зимою, а дата свята змінюється щорічно, оскільки залежить від Пасхи.

Починають святкувати Масляну за тиждень до Великого посту. Народні гуляння тривають тиждень і завершуються Прощеною неділею.

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