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Мандрівник показав вражаючі фото дикої природи

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Французький фотограф і мандрівник Антонін Чарбаліот показав в мережі вражаючі фото дикої природи.

На знімках, які він опублікував в Instagram, зображені пейзажі Аляски, Канади, Норвегії та інших мальовничих місць.

Антонін Чарбаліот вивчає відносини між людьми і природним середовищем в полярних країнах. Він самостійно влаштовує конференції, присвячені його мандрам по світу. А його фотографії часто публікують в онлайн-журналах.

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instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

РанішеOBOZREVATELрозповів про найбільш багатолюдних місцях планети.

Місце
Канада
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