Мандрівник показав вражаючі фото дикої природи

Французький фотограф і мандрівник Антонін Чарбаліот показав в мережі вражаючі фото дикої природи.
На знімках, які він опублікував в Instagram, зображені пейзажі Аляски, Канади, Норвегії та інших мальовничих місць.
Антонін Чарбаліот вивчає відносини між людьми і природним середовищем в полярних країнах. Він самостійно влаштовує конференції, присвячені його мандрам по світу. А його фотографії часто публікують в онлайн-журналах.
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
instagram.com/charbs__adventurer
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