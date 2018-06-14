Мандрівник показав вражаючі фото дикої природи

Французький фотограф і мандрівник Антонін Чарбаліот показав в мережі вражаючі фото дикої природи.

На знімках, які він опублікував в Instagram, зображені пейзажі Аляски, Канади, Норвегії та інших мальовничих місць.

Антонін Чарбаліот вивчає відносини між людьми і природним середовищем в полярних країнах. Він самостійно влаштовує конференції, присвячені його мандрам по світу. А його фотографії часто публікують в онлайн-журналах.

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

instagram.com/charbs__adventurer

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