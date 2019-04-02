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Мандрівник показав невідомий мальовничий каньйон в Киргизстані: яскраві фото

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Мандрівник і фотограф Альберт Дрос показав в мережі яскраві фото невідомого раніше каньйону в Киргизстані.

Як пише Telegram-канал "СОЛЬ", в пошуках мальовничих гір і льодовиків, дрос провів 6 повних днів. Знахідка виявилася на південній стороні одного з найбільших озер світу Іссик-Куль.

Мандрівник показав невідомий мальовничий каньйон в Киргизстані: яскраві фото

Фотограф зробив знімки каньйону в різні погоду та час доби. На деяких знімках Дроса, очевидно зроблених за допомогою коптера, видніється сніг.

Мандрівник показав невідомий мальовничий каньйон в Киргизстані: яскраві фото
Мандрівник показав невідомий мальовничий каньйон в Киргизстані: яскраві фото
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Мандрівник показав невідомий мальовничий каньйон в Киргизстані: яскраві фото
Мандрівник показав невідомий мальовничий каньйон в Киргизстані: яскраві фото
Мандрівник показав невідомий мальовничий каньйон в Киргизстані: яскраві фото

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський блогер і мандрівник Сергій Доля показав своїм підписникам дивовижні локації на півночі Японії - сільгоспполя на острові Хоккайдо, які більше нагадують об'єкти художніх виставок.

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Місце
Киргизстан
Тег
фотографии
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