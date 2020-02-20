"Мама, прости меня": письмо в бутылке пережило захватывающее приключение

Студентка из Канады обнаружила в бутылке трогательное письмо сына к матери, написанное 16 лет назад.

Судя по всему, письмо отправили в Индонезии. За эти годы оно преодолело тысячи километров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Vancourier.

Девушка обнаружила бутылку летом 2019 года, когда по заданию университета собирала водоросли на побережье.

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Студентка провела целое расследование, в результате которого выяснилось, что письмо написано на индонезийском языке в 2003 году. В нем молодой человек по имени Йорис Наикамбо обращается к своей матери с любовью и раскаянием.

Он грустит, что не слушал советов матери, стыдился ее работы и был неблагодарным сыном.

Студентка попыталась разыскать автора письма и его мать, но пока ничего об их судьбе ей узнать не удалось.

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