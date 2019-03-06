Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в Литві

2.1тЧитати матеріал російською

Аеропорт столиці Литви Вільнюса змінив написання назв міст України. Тепер замість радянської транслітерації на англійську Kiev почнуть писати українську – Kyiv.

Також змінили і назву Львова – зі Lvov на Lviv. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Литви.

Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в Литві

belsat.eu

Новини
Куди необхідно поїхати: названі найцікавіші для туристів пам'ятки світу

"Відтепер Вільнюський аеропорт прийняв правильне написання назв міст України #KyivNotKiev #LvivNotLvov", - йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
4
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Это очень смешно, стали писать как было принято во времена Польско-Литовского княжества, когда Украина была под их игом. Ну и кто там себя называет - нерабы?..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Livesey David
Livesey David
Если гоvНо назвать конфетой, гоvном оно быть не перестанет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Юг Руси
Юг Руси
Вот это пырымога! Даёшь Патрашенку на второй срок )))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Юг Руси
Юг Руси
Мишкин Александр, Kуёв вам как дров! ))) Хотя нет, с дровами у вас тоже туго, всё за бугор уходит ))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Юг Руси, Имбицил ты ватоголовый кацапорылый путиноид.Главное весь мир знает что Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги