Kyiv, а не Kiev: стало відомо про успіх України в Литві

Аеропорт столиці Литви Вільнюса змінив написання назв міст України. Тепер замість радянської транслітерації на англійську Kiev почнуть писати українську – Kyiv.

Також змінили і назву Львова – зі Lvov на Lviv. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Литви.

belsat.eu

"Відтепер Вільнюський аеропорт прийняв правильне написання назв міст України #KyivNotKiev #LvivNotLvov", - йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

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