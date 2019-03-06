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Куди необхідно поїхати: названі найцікавіші для туристів пам'ятки світу

1.6тЧитати матеріал російською

Онлайн-сервіс Stasher, який допомагає туристам знайти місце для зберігання багажу в будь-якій точці світу, опублікував рейтинг кращих пам'яток.

У десятку найкращих увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці. Повний список туристичних об'єктів опублікований на офіційному сайті сервісу.

Під час складанні рейтингу фахівці враховували відгуки на Trip Advisor і Google, а також вибір залежав і від інших показників, серед яких — час у дорозі до найближчого аеропорту, ступінь безпеки і популярність місця в Instagram.

Площа Іспанії в місті Севілья

Площа Іспанії в місті Севілья

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На першій позиції автори дослідження розташували Площу Іспанії в місті Севілья, на другій — альпійську вершину Маттерхорн у Швейцарії, а на третій — історичний парк розваг Пюї-дю-Фу на заході Франції.

Вершина Маттерхорн у Швейцарії

Вершина Маттерхорн у Швейцарії

Парк Пюї-дю-Фу

Парк Пюї-дю-Фу

euromag.ru

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Також у десятку кращих пам'яток увійшли Кордовська соборна мечеть в Іспанії, мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі (ОАЕ), музей Вінсента Ван Гога в Амстердамі, геотермальний комплекс Блакитна Лагуна в Ісландії, грецький Акрополь, будівля угорського парламенту в Будапешті й національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс у США.

Мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі

Мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі

Кордовська соборна мечеть в Іспанії

Кордовська соборна мечеть в Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше TripAdvisor склав рейтинг найкращих у світі пляжів, ґрунтуючись на незалежній оцінці туристів.

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Тема
сімейний туризм
Теги
туризмподорожі
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бегите с нацистского концлагеря бандер, он будет уничтожен)))
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