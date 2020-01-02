Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

Експерти опублікували рейтинг найпопулярніших туристичних місць, які варто відвідати в 2020 році.
Перший рядок у списку зайняв Лос-Лагос - регіон в Чилі, де розташований другий за величиною острів країни Чілое і друге за розміром озеро Янкіуе, повідомляє CNN Travel.
pexels.com
В першу десятку популярних туристичних місць 2020 року потрапили:
Регіон Лос-Лагос (Чилі)
chile-travel-and-news.com
Копенгаген, Данія
landscrona.ru/
Мертве море, Ізраїль
У відпустку
Домініка
У відпустку
Естонія
Голу, Ірландія
Ямайка
туристичний клуб
Киргизія
tripadvisor.ru
Кюсю, Японія
openarium.ru
Нова Каледонія, Франція
Пікабіа
До другої десятки популярних місць потрапили:
Параті і Ілля-Гранді, Бразилія
Сан-Томе і Прінсіпі, Африка
Санкт-Петербург, Росія
Шрі Ланка
Туніс
острів Ванкувер
Вашингтон, США
Вупперталь, Німеччина
Озеро Дженні в Національному парку Гранд-Тітон, штат Вайомінг
Замбія
Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.
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