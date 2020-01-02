Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

Експерти опублікували рейтинг найпопулярніших туристичних місць, які варто відвідати в 2020 році.

Перший рядок у списку зайняв Лос-Лагос - регіон в Чилі, де розташований другий за величиною острів країни Чілое і друге за розміром озеро Янкіуе, повідомляє CNN Travel.

pexels.com

В першу десятку популярних туристичних місць 2020 року потрапили:

Регіон Лос-Лагос (Чилі)

chile-travel-and-news.com

Копенгаген, Данія

landscrona.ru/

Мертве море, Ізраїль

У відпустку

Домініка

У відпустку

Естонія

Голу, Ірландія

Ямайка

туристичний клуб

Киргизія

tripadvisor.ru

Кюсю, Японія

openarium.ru

Нова Каледонія, Франція

Пікабіа

До другої десятки популярних місць потрапили:

Параті і Ілля-Гранді, Бразилія

Сан-Томе і Прінсіпі, Африка

Санкт-Петербург, Росія

Шрі Ланка

Туніс

острів Ванкувер

Вашингтон, США

Вупперталь, Німеччина

Озеро Дженні в Національному парку Гранд-Тітон, штат Вайомінг

Замбія

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.

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