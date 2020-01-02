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2 січня • оновлено в 18:03
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Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

1.2т
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Експерти опублікували рейтинг найпопулярніших туристичних місць, які варто відвідати в 2020 році.

Перший рядок у списку зайняв Лос-Лагос - регіон в Чилі, де розташований другий за величиною острів країни Чілое і друге за розміром озеро Янкіуе, повідомляє CNN Travel.

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

pexels.com

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В першу десятку популярних туристичних місць 2020 року потрапили:

Регіон Лос-Лагос (Чилі)

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

chile-travel-and-news.com

Копенгаген, Данія

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

landscrona.ru/

Мертве море, Ізраїль

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

У відпустку

Домініка

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

У відпустку

Естонія

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

Голу, Ірландія

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

Ямайка

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

туристичний клуб

Киргизія

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

tripadvisor.ru

Кюсю, Японія

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

openarium.ru

Нова Каледонія, Франція

Найкращі туристичні місця 2020 року: топ-20

Пікабіа

До другої десятки популярних місць потрапили:

  • Параті і Ілля-Гранді, Бразилія

  • Сан-Томе і Прінсіпі, Африка

  • Санкт-Петербург, Росія

  • Шрі Ланка

  • Туніс

  • острів Ванкувер

  • Вашингтон, США

  • Вупперталь, Німеччина

  • Озеро Дженні в Національному парку Гранд-Тітон, штат Вайомінг

  • Замбія

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни в 2020 році.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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