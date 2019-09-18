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18 вересня • оновлено в 13:51
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Кращі райони в світі для подорожей: складено незвичайний рейтинг

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У мережі опублікували рейтинг найпопулярніших для туристів районів в світі. Так, перше місце зайняв Сан-Жоржі-ді-Арроюш в Лісабоні, Португалія.

Про це свідчать результати опитування, опублікованого ресурсом про подорожі та розваги Time Out.

Кращі райони в світі для подорожей: складено незвичайний рейтинг
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На друге місце в списку потрапив район Сімо-Кітадзава в Токіо, Японія. Це місце славиться вінтажними магазинами і ресторанами з місцевими гострими стравами. За ним послідував Онікан в Лагосі, Нігерія. У цей район мандрівники приїжджають заради різноманітної архітектури. Четвертим став багатокультурний район Веддинг в Берліні. П'яте місце зайняв Історичне філіппінське місто в Лос-Анджелесі. Експерти називають це місце сумішшю культур, яка, на відміну від багатьох районів міста, зберігає власний автентичний характер.

Кращі райони в світі для подорожей: складено незвичайний рейтинг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був складений рейтинг найдешевших для життя міст, де перші місця зайняли пакистанські Равалпінді і Карачі.

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