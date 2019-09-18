Кращі райони в світі для подорожей: складено незвичайний рейтинг

У мережі опублікували рейтинг найпопулярніших для туристів районів в світі. Так, перше місце зайняв Сан-Жоржі-ді-Арроюш в Лісабоні, Португалія.

Про це свідчать результати опитування, опублікованого ресурсом про подорожі та розваги Time Out.

На друге місце в списку потрапив район Сімо-Кітадзава в Токіо, Японія. Це місце славиться вінтажними магазинами і ресторанами з місцевими гострими стравами. За ним послідував Онікан в Лагосі, Нігерія. У цей район мандрівники приїжджають заради різноманітної архітектури. Четвертим став багатокультурний район Веддинг в Берліні. П'яте місце зайняв Історичне філіппінське місто в Лос-Анджелесі. Експерти називають це місце сумішшю культур, яка, на відміну від багатьох районів міста, зберігає власний автентичний характер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був складений рейтинг найдешевших для життя міст, де перші місця зайняли пакистанські Равалпінді і Карачі.

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