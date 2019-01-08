Кращі курорти світу: де проводять зимові канікули українські зірки

Популярні українські та російські зірки після новорічних корпоративів і концертів вирушили у відпустку. Співачка Ані Лорак обрала для зимового відпочинку Маямі, а ведучий Андрій Бєдняков — Карибські острови.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, у які країни і на які курорти вирушили зірки.
Ведучий Андрій Бєдняков для зимового відпочинку обрав Карибські острови.
Ведучий Микола Тищенко вирушив у Таїланд.
Співачка Ані Лорак зимові канікули проводить у США.
Український ведучий Олександр Скічко відправився разом із сім'єю у Кенію.
Це абсолютно інший світ! У них немає інтернету, немає електрики, немає каналізації, ні звичайного одягу, навіть зброї немає (тільки кинджали і списи). Сьогодні зустріли трьох дівчаток, які пасли кіз, вони вперше у своєму житті побачили білих людей! Усвідомити це звичайній людині дуже складно! Африка дивує! # скічкотікіпостопамкороляльва
Співачка Світлана Лобода вибрала для відпочинку із дітьми океанське узбережжя.
Співачка і ведуча Даша Астаф'єва проводить зимову відпустку на Балі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, українців попередили про обережність у зв'язку із наближенням тропічного шторму "Пабук" і погіршенням погодних умов у південних регіонах Таїланду, де ввели безвізовий режим для громадян України.