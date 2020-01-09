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9 січня • оновлено в 13:19
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Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

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Київ став одним з 50 найкращих місць для відвідування в цьому десятилітті за версією популярного туристичного видання Big 7 Travel.

Про це йдеться на сайті Big 7 Travel. Перше місце зайняли Кариби.

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу
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"Це різноманітна, культурно багата і захоплююча країна. У місті також є історичні собори і пам'ятники, які віддають шану минулому нації. Здійсніть екскурсію по Чорнобильській зоні відчуження", - пише видання про Київ.

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

Також до першої десятки увійшли:

Гваделупа, Кариби

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Київ, Україна

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Бостон, Массачусетс, США

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Сан-Хосе, Коста-Ріка

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Новий Орлеан, штат Луїзіана, США

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Мельбурн, Австралія

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Белфаст, Північна Ірландія

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Салар де Уюні, Болівія

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Острів Kaпіті, Нова Зеландія

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

Сінгапур

Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

bigseventravel.com

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Автор
Марія Дідик
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