Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

Київ став одним з 50 найкращих місць для відвідування в цьому десятилітті за версією популярного туристичного видання Big 7 Travel.
Про це йдеться на сайті Big 7 Travel. Перше місце зайняли Кариби.
"Це різноманітна, культурно багата і захоплююча країна. У місті також є історичні собори і пам'ятники, які віддають шану минулому нації. Здійсніть екскурсію по Чорнобильській зоні відчуження", - пише видання про Київ.
Також до першої десятки увійшли:
Гваделупа, Кариби
bigseventravel.com
Київ, Україна
bigseventravel.com
Бостон, Массачусетс, США
bigseventravel.com
Сан-Хосе, Коста-Ріка
bigseventravel.com
Новий Орлеан, штат Луїзіана, США
bigseventravel.com
Мельбурн, Австралія
bigseventravel.com
Белфаст, Північна Ірландія
bigseventravel.com
Салар де Уюні, Болівія
bigseventravel.com
Острів Kaпіті, Нова Зеландія
bigseventravel.com
Сінгапур
bigseventravel.com
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