Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу

Київ став одним з 50 найкращих місць для відвідування в цьому десятилітті за версією популярного туристичного видання Big 7 Travel.

Про це йдеться на сайті Big 7 Travel. Перше місце зайняли Кариби.

"Це різноманітна, культурно багата і захоплююча країна. У місті також є історичні собори і пам'ятники, які віддають шану минулому нації. Здійсніть екскурсію по Чорнобильській зоні відчуження", - пише видання про Київ.

Також до першої десятки увійшли:

Гваделупа, Кариби

bigseventravel.com

Київ, Україна

bigseventravel.com

Бостон, Массачусетс, США

bigseventravel.com

Сан-Хосе, Коста-Ріка

bigseventravel.com

Новий Орлеан, штат Луїзіана, США

bigseventravel.com

Мельбурн, Австралія

bigseventravel.com

Белфаст, Північна Ірландія

bigseventravel.com

Салар де Уюні, Болівія

bigseventravel.com

Острів Kaпіті, Нова Зеландія

bigseventravel.com

Сінгапур

bigseventravel.com

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