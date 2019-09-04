Київ недалеко пішов: названо найнезручніше місто світу

Київ виявився одним із незручних для життя міст світу, які за останні роки поліпшили свої показники на 4,9%.

Антирейтинг очолили: столиця Сирії Дамаск (140 місце), Каракас, Алжир, Дуала, Карачі, Тріполі, Лагос. Зокрема, Economist Intelligence Unit створив рейтинг найзручніших місць, де українська столиця – на одному з останніх рядків.

Рейтинг очолив австрійський Відень. Дослідники спиралися на показники доступності та якості медицини, освіту, рівень злочинності, комфортний клімат і інфраструктуру.

Відень очолила рейтинг найбільш зручних для життя міст pixabay

Друге місце зайняв Мельбурн, третє – Сідней. Четверту і п'яту сходинку поділили японська Осака і канадський Калгарі.

Також, до топ-10 зручних для життя міст увійшли: Ванкувер (6), Токіо (7), Торонто (8), Копенгаген (9) та Аделаїда (10). Тобто рейтинг очолили три канадських міста, стільки ж австралійських і два японських.

Ванкувер pixabay

У списку міст, які значно поліпшили показники за п'ять років виявилися: Москва (68), Белград (77), Ханой (107), Київ (117) і Абіджан (123).

Київ pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було складено рейтинг найбезпечніших міст для подорожей.

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