Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 18:08
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Київ недалеко пішов: названо найнезручніше місто світу

1.8т Читати матеріал російською

Київ виявився одним із незручних для життя міст світу, які за останні роки поліпшили свої показники на 4,9%.

Антирейтинг очолили: столиця Сирії Дамаск (140 місце), Каракас, Алжир, Дуала, Карачі, Тріполі, Лагос. Зокрема, Economist Intelligence Unit створив рейтинг найзручніших місць, де українська столиця – на одному з останніх рядків.

Рейтинг очолив австрійський Відень. Дослідники спиралися на показники доступності та якості медицини, освіту, рівень злочинності, комфортний клімат і інфраструктуру.

Відень очолила рейтинг найбільш зручних для життя міст

Відень очолила рейтинг найбільш зручних для життя міст

pixabay

Новини
Універсальні ліки: названо користь від подорожей

Друге місце зайняв Мельбурн, третє – Сідней. Четверту і п'яту сходинку поділили японська Осака і канадський Калгарі.

Також, до топ-10 зручних для життя міст увійшли: Ванкувер (6), Токіо (7), Торонто (8), Копенгаген (9) та Аделаїда (10). Тобто рейтинг очолили три канадських міста, стільки ж австралійських і два японських.

Ванкувер

Ванкувер

pixabay

У списку міст, які значно поліпшили показники за п'ять років виявилися: Москва (68), Белград (77), Ханой (107), Київ (117) і Абіджан (123).

Київ

Київ

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було складено рейтинг найбезпечніших міст для подорожей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Теги
рейтинг подорожі туризм
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ептить, Москва опередила Киев, зачем кастрюлям такие новости на ночь - спать плохо будут!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Ну так ... Кличко один сортир всего торжественно открыл ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel