Італія відкрила кордони: з яких країн пускатимуть туристів і чи загрожує ізоляція

З третього червня в Італію можуть вільно в'їжджати громадяни країн-членів ЄС, чотирьох країн Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії, а також Великобританії, Андорри, Монако, Сан-Марино й Ватикану.

Про це повідомляє видання The Local. Також, за словами інсайдерів, іноземцям тепер не потрібно обов'язково проходити 14-денну обсервацію після прибуття в Італію.

Однак зазначається, що вони можуть бути поміщені на карантин після повернення додому, якщо це передбачають правила тієї чи іншої країни.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Італія 3 червня відкрила кордони для туристів і відновила пересування між регіонами.

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