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23 травня • оновлено в 16:15
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Іспанія повідомила, коли відкриє кордони для туристів

1.6т
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Іспанія почне приймати іноземних туристів в кінці липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр королівства Педро Санчес під час прес-конференції в Мадриді, передає "ABC Espana".

"Цього літа буде туристичний сезон. Починаючи з липня відновиться в'їзд іноземних туристів в Іспанію на умовах безпеки. Іноземні туристи вже можуть планувати свої канікули в нашій країні", – сказав Санчес.

Іспанія повідомила, коли відкриє кордони для туристів

Фото: rus.postimees.ee

Також він додав, що влада Іспанії зробить все для того, щоб туристи не піддавалися ніякому ризику під час відпочинку в їхній країні.

"Іспанії необхідний туризм, а для туризму необхідна безпека. Тому ми будемо гарантувати, щоб туристи не піддавалися ніякому ризику, і щоб вони також не привозили ризик в нашу країну", – підсумував Санчес.

Іспанія повідомила, коли відкриє кордони для туристів

Фото: espanarusa.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, Єврокомісія опублікувала керівництво щодо відновлення туризму в Європі влітку поточного року після пандемії коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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