Грузія об'єднається з Україною у відповідь на підлість Путіна з туристами: в чому суть

Грузія планує збільшити туристичний потік із України для мінімізації збитку від заборони російським авіакомпаніям літати в країну.

Посол Гела Думбадзе заявив, що держава запланувала збільшення кількості мандрівників із дружньої країни до 400 тисяч осіб на рік, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кількість туристів з України до Грузії може і має вирости до 400 тисяч осіб. Я б хотів підкреслено заявити: Грузія – абсолютно безпечна країна. Зараз з України в Грузію приїжджають 170 тис. туристів на рік, я б хотів бачити більше. В Грузії українських туристів зустрічають завжди з широкою посмішкою і особливим ставленням", – пояснив він.

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Посол також закликав грузинських туроператорів і готельєрів зробити особливі тарифи для українців. Крім того, в країні відновили традицію дарувати пляшку вина кожному мандрівнику, який прилітає.

Глава підкомітету Верховної Ради з питань туризму Анна Романова розповіла, що зростанню турпотоку посприяє інформаційна кампанія Грузії, а також перегляд цінових пропозицій для українських туристів.

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"Я подивилася, скільки коштують турпакети і авіаперельоти до Грузії. На сьогодні вони дорожче за відпочинок у Туреччині. Закликаю переглянути цінові пропозиції та запропонувати Грузію за цінами, як в Туреччині. Тоді українці із задоволенням поїдуть. Ми не зможемо швидко перебити ринок Росії, який становив 1,4 млн, це нереально. Але якщо добре попрацювати, якщо грузинські турператори відкриють двері та зроблять знижки, думаю, можна вийти на рівень 400 тисяч туристів", – підкреслила вона.

Тим часом, за даними директора Центру розвитку туризму України Володимира Царука, можна прогнозувати, що турпотік з України до Грузії в 2019 році складе 200 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії. У Росії протести викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями до Грузії.

У відповідь на дії Кремля найбільша мережа кінотеатрів країни Cavea призупинила покази фільмів російською мовою.

Пізніше аналітики підрахували, в яку суму Тбілісі обійдеться закриття Росією кордону і припинення турпотоку.

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