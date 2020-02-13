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13 лютого • оновлено в 14:49
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Громадянин Китаю намагався провезти в США моторошний багаж: фото

2.3т
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Авіапасажир з Китаю намагався провезти в багажі мертвих птахів і був затриманий митниками в аеропорту Вашингтона.

Чоловік прибув в США з Пекіна. Про це повідомляється на сторінці митниці та прикордонної служби США в Twitter.

Громадянин Китаю намагався провезти в США моторошний багаж: фото
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За інформацією видання, птахи були запечатані в пластиковий прозорий пакет з персонажами дитячого мультфільму. Чоловік заявив, що віз їх в Меріленд як корм для кішки.

Громадянин Китаю намагався провезти в США моторошний багаж: фото

Співробітники аеропорту знайшли упаковку і знищили її шляхом спалювання. В аеропорту повідомили, що птахи заборонені до ввезення на територію США як потенційні рознощики пташиного грипу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Шані Перальта назвала їжу, яку не варто вживати на борту літака.

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Автор
Марія Дідик
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