Громадянин Китаю намагався провезти в США моторошний багаж: фото

Авіапасажир з Китаю намагався провезти в багажі мертвих птахів і був затриманий митниками в аеропорту Вашингтона.

Чоловік прибув в США з Пекіна. Про це повідомляється на сторінці митниці та прикордонної служби США в Twitter.

За інформацією видання, птахи були запечатані в пластиковий прозорий пакет з персонажами дитячого мультфільму. Чоловік заявив, що віз їх в Меріленд як корм для кішки.

Співробітники аеропорту знайшли упаковку і знищили її шляхом спалювання. В аеропорту повідомили, що птахи заборонені до ввезення на територію США як потенційні рознощики пташиного грипу.

. @CBP agriculture specialists at Dulles airport continue to protect our nation 's vital agricultural resources and our economy by intercepting potential animal threats, like those posed by these tiny dead birds from China packaged as "pet food." Read https://t.co/uJj5o5xfmN pic.twitter.com/xTldZ6G6jM