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21 лютого • оновлено в 10:23
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Гренландия захотела нажиться на тающих ледниках

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Правительство Гренландии намерено продавать воду из тающих ледников в качестве питьевой воды.

Было выдано уже 16 соответствующих лицензий, заявил министр энергетики Гренландии Йесс Сване, сообщает Lenta.ru.

По его словам, глобальное потепление приводит к тому, что в мире будет все меньше чистой питьевой воды.

Гренландия захотела нажиться на тающих ледниках

pixabay.com

При этом из-за изменений климата ускоряются процессы таяния ледников.

В итоге чистая питьевая вода, по сути, уходит в никуда, поясняет министр.

Таким образом, ледниковая вода Гренландии может помочь миру, а вместе с тем стать мощным брендом питьевой воды.

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