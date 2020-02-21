Гренландия захотела нажиться на тающих ледниках

Правительство Гренландии намерено продавать воду из тающих ледников в качестве питьевой воды.
Было выдано уже 16 соответствующих лицензий, заявил министр энергетики Гренландии Йесс Сване, сообщает Lenta.ru.
По его словам, глобальное потепление приводит к тому, что в мире будет все меньше чистой питьевой воды.
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При этом из-за изменений климата ускоряются процессы таяния ледников.
В итоге чистая питьевая вода, по сути, уходит в никуда, поясняет министр.
Таким образом, ледниковая вода Гренландии может помочь миру, а вместе с тем стать мощным брендом питьевой воды.
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