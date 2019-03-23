Голий росіян увірвався в літак через Крим: відеофакт

У російському аеропорту Домодєдово турист намагався голим сісти на літак "Уральських авіаліній", що виконував рейс Москва – Сімферополь.

Як повідомляє РЕН ТВ, у якого виявилося в розпорядженні відео інциденту, росіянин встиг пройти реєстрацію, після чого повністю роздягнувся і побіг на посадку (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Він кричав, що голий, тому що одяг погіршує аеродинаміку тіла. Йому без одягу буде летіти зручніше", — розповів очевидець.

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Чоловіка затримали правоохоронці. При чому робили це неподалік від стійки реєстрації. Пасажири нервували, адже рейс мало того, що був затриманий, так вони ще й не могли потрапити всередину через голого росіянина, який сидів посеред коридору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 21-річну британку ледь не висадили з літака через те, що екіпаж вирішив її наряд занадто відвертим, адже вона була одягнена в короткий чорний топ, який не сподобався співробітникам.

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