ЄС не відкриє кордони для українців: показник COVID-19 виявився вищим у шість разів

Українцям не зможуть зняти обмеження на необов’язкові подорожі до деяких держав Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію із коронавірусом у країні.

Про це свідчать статистичні дані щодо подолання негативних наслідків поширення COVID-19, надані OBOZREVATEL в апараті Ради національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, що згідно з рекомендаціями Ради Євросоюзу, від 1 липня 2020 року держави-члени ЄС повинні розпочати скасування обмежень на поїздки для резидентів третіх країн, які не входять до ЄС і відповідають трьом встановленим на час пандемії критеріям. Натомість Україна не відповідає двом із них.

Зазначається, що кількість нових випадків коронавірусу на 100 тис. населення протягом останніх 14 має дорівнювати або бути нижче за середній показник у країнах ЄС (станом на 30 червня – 16 випадків на 100 тис.). Тоді як в Україні вона перевищує цей показник в шість разів.

На можливість перетину кордонів із країнами ЄС впливає і загальна реакція країни на поширення COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, лікування та звітність. Важливо, що наявність і надійність даних із третіх країн має першорядне значення і має розглядатися в якості ключового критерію для відкриття кордонів. Однак, незважаючи на постійне зростання кількості ПЛР тестувань, показники України (52,9 тис. тестів на 1 млн осіб) залишається одним із найнижчих в Європі.

З позитивного лише те, що в нашій країні відслідковується тенденція до стабілізації або зменшення кількості нових випадків інфікування у період 14 останніх діб, порівняно з попередніми двома тижнями. Так, в Україні темпи приросту тримаються на рівні від 32% до 27%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі заявили, що в багатьох країнах ситуація з поширенням COVID-19 набагато гірша, ніж на початку пандемії в березні-квітні 2019 року.