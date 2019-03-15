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Експерти опублікували дивний рейтинг аеропортів світу

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Онлайн-сервіс пошуку авіаквитків Netflights склав рейтинг найбільш "корисних для здоров'я" пасажирів аеропортів.

Для цього експерти вивчили 25 аеропортів і порівняли наявність в них спа, тренажерних залів, приміщень для медитації, студій для заняття йогою, зон відпочинку, патіо, кімнат для молитов і бігових доріжок. Повний список опублікований на офіційному сайті сервісу.

аеропорт Франкфурта

аеропорт Франкфурта

агентство Airlife

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В результаті експерти визнали "найкориснішим" міжнародний аеропорт у Франкфурті. На другому місці опинився амстердамський аеропорт Схіпхол. За ним послідував аеропорт в Дубаї, а потім - аеропорт в Сінгапурі.

У десятку рейтингу також увійшли міжнародний аеропорт Гонконгу, аеропорт в Ванкувері, нью-йоркський аеропорт імені Джона Кеннеді, аеропорт в Токіо, Сан-Франциско і Торонто.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пасажир літака, що прямував з Пакистану в Австралію, розлютив пілота, благаючи Бога про авіакатастрофу. Через поведінку чоловіка його довелося висадити з авіалайнера.

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