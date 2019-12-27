Єгипет, Емірати чи Шрі-Ланка: де українці зустрічатимуть Новий Рік та Різдво 2020

Період новорічних свят – гаряча пора у туроператорів: на канікули за кордон вирушають сотні тисяч українців.

Які напрямки для відпустки в цьому сезоні обирають найчастіше, а які подобаються одиницям, скільки років середньостатистичному мандрівнику і скільки він готовий витратити на свій відпочинок цієї зими, OBOZREVATEL дізнався разом c Otpusk.com.

Новий рік на пляжі

За відповіддю на питання, куди поїдуть у відпустку на новорічні та різдвяні канікули українці, ми звернулися до інтелектуальної системи пошуку турів Otpusk.com. Тут збираються і аналізуються пошукові запити користувачів на тури протягом усього року. Нас цікавив період новорічних свят – і ось які результати ми отримали.

Інфографіка otpusk.com

Отже, зустрічати 2020 рік більшість українців хотіли б в Єгипті – це 80% всіх пошуків. У тому, що цю країну облюбувала для відпустки більшість, немає нічого дивного: переліт менше чотирьох годин, погода комфортна, хоч і часто вітряна цієї пори року, готелі з харчуванням all inclusive на будь-який смак і гаманець. А головне – неймовірні враження від жителів Червоного моря. Який саме єгипетський курорт найпопулярніший серед туристів? Лідирує Шарм ель Шейх – 66%, слідом за ним йде Хургада – 25%, потім Макаді Бей – 3,5% і Дахаб – 2%.

На другому місці за популярністю – Об'єднані Арабські Емірати. Цей напрямок обирають 7% туристів. Переліт сюди займає трохи більше – близько п'яти годин. Але температура води трохи вища, а повітря – набагато вища, ніж в Єгипті: до 30 градусів вдень і 20-25 вночі. Рівень готелів і обслуговування тут набагато кращий, але і специфіка відпочинку для турів в середній ціновій категорії зовсім інша: найчастіше це будуть міські готелі на сніданках (рідше – сніданок + вечеря) з безкоштовним трансфером до пляжу і головних міських визначних пам'яток.

Замикає трійку лідерів Шрі-Ланка. Її обирають 3% туристів. Летіти сюди набагато довше, близько дев'яти годин прямим рейсом і в районі 11-12 годин – з пересадкою. Але тепла вода Індійського океану, природа країни і її традиції настільки вражають, що все більше українців обирають для себе саме цей напрямок.

Цікаво, що найбільш рідкісним і одним з найбільш недешевих напрямків для відпустки стала Малайзія. Її обрали для себе 0,0099% українців.

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