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27 грудня • оновлено в 14:25
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Єгипет, Емірати чи Шрі-Ланка: де українці зустрічатимуть Новий Рік та Різдво 2020

2.9т
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Період новорічних свят – гаряча пора у туроператорів: на канікули за кордон вирушають сотні тисяч українців.

Які напрямки для відпустки в цьому сезоні обирають найчастіше, а які подобаються одиницям, скільки років середньостатистичному мандрівнику і скільки він готовий витратити на свій відпочинок цієї зими, OBOZREVATEL дізнався разом c Otpusk.com.

Новий рік на пляжі

Новий рік на пляжі

За відповіддю на питання, куди поїдуть у відпустку на новорічні та різдвяні канікули українці, ми звернулися до інтелектуальної системи пошуку турів Otpusk.com. Тут збираються і аналізуються пошукові запити користувачів на тури протягом усього року. Нас цікавив період новорічних свят – і ось які результати ми отримали.

Інфографіка otpusk.com

Інфографіка otpusk.com

Отже, зустрічати 2020 рік більшість українців хотіли б в Єгипті – це 80% всіх пошуків. У тому, що цю країну облюбувала для відпустки більшість, немає нічого дивного: переліт менше чотирьох годин, погода комфортна, хоч і часто вітряна цієї пори року, готелі з харчуванням all inclusive на будь-який смак і гаманець. А головне – неймовірні враження від жителів Червоного моря. Який саме єгипетський курорт найпопулярніший серед туристів? Лідирує Шарм ель Шейх – 66%, слідом за ним йде Хургада – 25%, потім Макаді Бей – 3,5% і Дахаб – 2%.

Єгипет, Емірати чи Шрі-Ланка: де українці зустрічатимуть Новий Рік та Різдво 2020

На другому місці за популярністю – Об'єднані Арабські Емірати. Цей напрямок обирають 7% туристів. Переліт сюди займає трохи більше – близько п'яти годин. Але температура води трохи вища, а повітря – набагато вища, ніж в Єгипті: до 30 градусів вдень і 20-25 вночі. Рівень готелів і обслуговування тут набагато кращий, але і специфіка відпочинку для турів в середній ціновій категорії зовсім інша: найчастіше це будуть міські готелі на сніданках (рідше – сніданок + вечеря) з безкоштовним трансфером до пляжу і головних міських визначних пам'яток.

Єгипет, Емірати чи Шрі-Ланка: де українці зустрічатимуть Новий Рік та Різдво 2020

Замикає трійку лідерів Шрі-Ланка. Її обирають 3% туристів. Летіти сюди набагато довше, близько дев'яти годин прямим рейсом і в районі 11-12 годин – з пересадкою. Але тепла вода Індійського океану, природа країни і її традиції настільки вражають, що все більше українців обирають для себе саме цей напрямок.

Цікаво, що найбільш рідкісним і одним з найбільш недешевих напрямків для відпустки стала Малайзія. Її обрали для себе 0,0099% українців.

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Теми
сімейний туризм спортивний туризм свята
Теги
туризм туристы подорожі Новий Рік-2020 свято
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
росте добробут народу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"другое" это Крым? я правильно понял?
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Лапландия
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Кропива Макс
Кропива Макс
Мы на Шри ланке. +30. Вода очень теплая. Морепродукты, соки дешевые. Киты, черепахи огромные, дельфины уже увидели. Рекомендую.
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