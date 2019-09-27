"Автобус брудний, водій хам": Ecolines втрапила у скандал з українцями у Чехії

Скандально відомий автобусний перевізник Ecolines втрапив у чергову НП за кордоном. Після поломки рейсу Прага – Київ, який виїхав о 23:00, людей змусили ночувати на вокзалі. До того ж у багатьох пасажирів спливала остання доба допустимого терміну перебування на території ЄС. А новий рейс обіцяли надати тільки о 7:00 ранку.

Про нештатну ситуацію написала на своїй сторінці в Instagram киянка Ірина Пархомець. Крім того, вона поскаржилася не неадекватну поведінку водія і персоналу з обслуговування рейсу.

"Ситуація пи*дець. Хочеться додому і швидше дістатися до сайту перевізника. Межа мого гніву зашкалює. Автобус брудний, інтернету немає. А якщо щось не влаштовує – вихід онде. Водій хам, стюардеса тв*рюка", – обурюється пасажирка.

Автобус Ecolines Прага – Київ Instagram irina_petrovna1703

Втім, в опублікованому відео жінка зазначила, що, незважаючи на скандал, у зламаному автобусі їй все ж повернули 20 євро, які вона сплатила за надмірну вагу багажу.

Однак на рейсі, який надіслали на заміну, також не обійшлося без скандалів. У коментарі OBOZREVATEL, Пархомець розповіла, що вони почалися майже одразу.

"Просили зупинку на заправці, щоб купити поїсти (адже ніхто не розраховував на затримку). Вони відмовлялися, кажучи: "Купуйте їжу у нас". Я купила, дуже хотілося їсти. Картопля за 48 грн прокисла. Я зробила стюардесі зауваження, на що вона відповіла: "Ми їли і нормально", – розповідає жінка.

Пасажири кажуть, що їх годували прокислим пюре

Скандальний рейс Ecolines

Крім того, на новому рейсі знову почалися проблеми з оплатою за надмірну вагу багажу. Так, з пасажирки взяли 20 євро, але відмовилися видавати чек, незважаючи на вимогу.

"А одного пасажира водій хотів викинути з автобуса через те, що у нього була теж надмірна вага багажу і не було 40 євро заплатити. Стюардеса обґрунтувала: "Компанія відмовляється вас везти", – скаржиться киянка.

Ecolines втрапив у новий скандал Instagram irina_petrovna1703

Люди мало не застрягли на кордоні з простроченими візами Instagram irina_petrovna1703

Повідомлення Ecolines про перенесення рейсу Instagram irina_petrovna1703

На додачу до всього вночі пасажирам заборонили ходити в туалет в автобусі, тому їм доводилося йти у платні вбиральні по 20 крон або взагалі на вулицю.

А після приїзду до Києва персонал також ігнорував прохання пасажирів про зупинки. "Просила, щоб у Києві зупинили на моїй зупинці, так ні – вони завезли мене на Видубичі, і я поверталася на таксі. Я відчула всі етапи пекла, поки доїхала", – скаржиться жінка.

Квиток на скандальний рейс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у червні 2017 року Ecolines відмовилася везти пасажирів у Болгарію за безвізовим режимом, чим дуже розлютила українців.

Пізніше компанія офіційно відреагувала на скандал і пообіцяла не повторити випадків недопуску на рейси пасажирів із біометричними паспортами, а постраждалим – виплатити компенсацію поїздки.

Крім того, Ecolines зганьбилася рейсом Люблін – Львів. Автобус запізнився через поломку на чотири години, при цьому пасажирів ніхто не попередив про форсмажор.

А у листопаді 2018 року водій Ecolines побив білоруського фотографа і оператора Миколу Куприча за те, що у нього була із собою відеокамера.

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