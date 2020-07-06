Дві міжнародні авіакомпанії відновили сполучення з Україною: названі рейси і розклад
Авіакомпанії Ryanair і Flydubai повідомили про відновлення регулярного сполучення з Україною.
Ірландська авіакомпанія Ryanair і Flydubai з ОАЕ повідомили про відновлення регулярного сполучення з Україною.
Як повідомив ресурс avianews, 6 липня Ryanair виконала перший регулярний рейс з Італії в Україну після скасування карантинних обмежень. Лоукостер доставив пасажирів з Бергамо в аеропорт Бориспіль.
Фактичним перевізником виступить куплена в 2019 році авіакомпанія Malta Air.
Компанія повідомила, що для пасажирів нічого не зміниться – вони як і раніше зможуть отримувати ті ж послуги на тих же умовах, які надає Ryanair. Переклад частини флоту на мальтійський сертифікат зроблений для оптимізації витрат на персонал і в рамках стратегії диверсифікації діяльності.
У найближчі дні Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків, за якими лоукост планує виконувати 28 рейсів на тиждень.
Графік рейсів Ryanair між Італією та Україною:
Київ:
– Бергамо, з 6 липня 4 рази на тиждень
– Рим (Фьюмічіно), з 6 липня 5 разів на тиждень
– Болонья, з 7 липня, 3 рази на тиждень
– Катанія, з 7 липня 2 рази в тиждень
Львів:
– Болонья, з 6 липня 2 рази в тиждень
– Бергамо, з 7 липня 2 рази в тиждень
– Рим (Фьюмічіно), з 8 липня 2 рази в тиждень
Одеса:
– Болонья, з 6 липня 2 рази в тиждень
– Бергамо, з 6 липня 2 рази в тиждень
– Рим (Фьюмічіно), з 8 липня 2 рази в тиждень
Харків:
– Бергамо, з 6 липня 2 рази в тиждень
Як повідомив Центр транспортних стратегій, авіакомпанія Flydubai з 8 липня відновить регулярні польоти в Україну. В аеропорт Бориспіль рейсом FZ 727 прилетить Boeing 737-800 Next Generation авіакомпанії.
Рейси Дубай-Київ будуть виконувати три рази на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 1 липня, Польща відновила повітряне сполучення з Україною. В українську столицю прибули літаки з Вроцлава, Варшави та Кракова.