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Доведеться платити більше: в Єгипті озвучили дивне рішення для туристів

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В Єгипті планують ввести новий податковий збір для туристів, а саме збільшити аеропортовий збір на виліт із держави.

Збір аеропорту в єгипетських містах переглянуть вперше з 2013 року, пишуть "Аргументи і факти" з посиланням на місцеве видання Veto.

Так, усі пасажири міжнародних регулярних і чартерних рейсів, які вилітають з аеропортів Єгипту, будуть змушені платити додатково 25 доларів (майже 700 гривень).

Доведеться платити більше: в Єгипті озвучили дивне рішення для туристів

Рixabay

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За даними єгипетської служби статистики, туристи в 2018 році принесли країні 12 млрд доларів. Минулий рік став для цієї галузі найуспішнішим за останні вісім років. У 2019-му Єгипет чекає прибуття 11,7 млн туристів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Єгипту вирішила захистити бетонним парканом популярне курортне місто Шарм-ель-Шейх.

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Місце
Єгипет
Тег
Подорожі Європою
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