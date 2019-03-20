Доведеться платити більше: в Єгипті озвучили дивне рішення для туристів

В Єгипті планують ввести новий податковий збір для туристів, а саме збільшити аеропортовий збір на виліт із держави.
Збір аеропорту в єгипетських містах переглянуть вперше з 2013 року, пишуть "Аргументи і факти" з посиланням на місцеве видання Veto.
Так, усі пасажири міжнародних регулярних і чартерних рейсів, які вилітають з аеропортів Єгипту, будуть змушені платити додатково 25 доларів (майже 700 гривень).
Рixabay
За даними єгипетської служби статистики, туристи в 2018 році принесли країні 12 млрд доларів. Минулий рік став для цієї галузі найуспішнішим за останні вісім років. У 2019-му Єгипет чекає прибуття 11,7 млн туристів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Єгипту вирішила захистити бетонним парканом популярне курортне місто Шарм-ель-Шейх.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!