Комаров повернувся з Китаю та розповів усю правду про коронавірус

Ведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів публіці всю правду про смертельний коронавірус після повернення з тривалої поїздки в Китай.

Щоб відповісти відразу на всі запитання шанувальників Дмитро Комаров записав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram.

"Передам головний меседж від моїх друзів-китайців, з якими я на зв'язку майже щодня: не панікуйте. Це різновид грипу. У нас в країні ймовірність появи цього вірусу мізерно мала. А симптоми схожі на звичайний грип (від якого у нас теж щороку гине багато людей, якщо запустити хворобу). Тому якщо захворіли, а в зимовий період у нас це звичайна справа, – не впадайте в паніку, не проводьте хворобу "на ногах". Побудьте вдома і пийте більше рідини й чаю. Викличте лікаря. І не вірте, якщо у нас хтось уже пропонує вам ліки чи щеплення від коронавірусу. Навіть діагностику поки можна провести тільки в Китаї, у нас її ще немає. Ще раз – не панікуйте. Головне – сильний імунітет. Дихайте свіжим повітрям. Займайтеся спортом. Їжте натуральні продукти. Мийте руки. І все буде добре", – сказав Комаров.

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У своєму зверненні ведучий також зазначив, що впевнений у здатності Китаю швидко ліквідувати небезпечну недугу:

"Особисто я, провівши багато часу в цій країні, просто не сумніваюся, що Китай впорається з коронавірусом в максимально короткі для цього терміни".

Як писав раніше OBOZREVATEL, коронавірус вбив вже 490 осіб, заражено понад 24 тисячі.

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