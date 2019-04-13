"Діамант Східної Європи": журналістка Forbes закликала туристів відвідати Київ

Відома американська тревел-блогер і журналістка Брієнна Вілсон побувала в Києві і назвала його "столицею Східної Європи, яку обов'язково потрібно відвідати".

Про це вона написала у своєму матеріалі, опублікованому виданням Forbes. "Я ніколи не була впевнена, що хочу відвідати Київ. Не кажучи вже про те, щоб рекламувати його кому-небудь. Але я була неправа. І мені потрібно було багато часу, щоб це з'ясувати", — заявила журналістка.

Фото: rusvesna.su

Так, перше, що зазначила Брієнна у Києві — були столичні художні та соціальні проекти. Зокрема, ресторан Urban Space 500, який фінансувався 500 спонсорами, а весь прибуток направляє на допомогу соціальним проектам і стартапам для розвитку міста.

Також, за словами журналістки, її увагу привернув один з центральних районів Києва — Поділ. Він їй дуже схожий на район Нью-Йорка Бруклін своєї поважністю і відмінними місцями для відпочинку.

"Поділ — наймодніший район міста, і для цього є всі підстави. Перебуваючи в цьому районі, який самі місцеві жителі називають "старим містом", далеко від шуму і метушні Хрещатика — головної вулиці Києва, розумієш, що Поділ більше схожий на Бруклін. Він такий же спокійний, з безліччю відмінних закладів, добре одягненим і крутим натовпом людей навколо", — підкреслила блогер.

Фото: relax.com.ua

Також вона повідомила, що в Києві сьогодні дуже широка коктейльна карта і різноманітна барна культура, яка може задовольнити запити навіть найвимогливішої публіки.

"Ходять чутки, що є навіть секретний "бар тільки для барменів", який відкривається о 2 годині ночі, і в нього можуть входити тільки місцеві жителі, які працюють в міській барній індустрії. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю чутку, але мені подобається сама ідея таємних барів", — констатувала Вілсон.

Фото: stb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві у 2019 році може різко зрости сума туристичного збору і принцип його розрахунку, що спричинить подорожчання квартир для знімання, хостелів та приватних апартаментів.

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