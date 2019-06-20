Десятки тисяч 18-річних відправлять в безкоштовний тур Європою

Єврокомісія надасть молодим європейцям можливість безкоштовно відправитися у подорож.

За даними "ЄвроПульс", з 1 серпня 2019 року до 1 січня 2020 року 20 тисяч осіб зможуть провести час в різних країнах ЄС, щоб відкрити для себе місцеві звичаї та культуру.

В рамках програми Discover EU учасникам оплатять дорогу та проживання. Від молодих мандрівників потрібно тільки поділитися враженнями, наприклад, ведучи щоденник в соцмережах або презентацію.

Туризм (ілюстрація) pixabay

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Проект був запущений рік тому на честь року Європейської культурної спадщини. Уже минуло три хвилі. За весь час організатори отримали більше 275 тисяч заявок, і близько 50 тисяч юних європейців отримали можливість вирушити в безкоштовну подорож.

Подорожі pixabay

Претенденти мають скласти план поїздки і написати есе. Учасникам пропонується відвідати до 4 країн ЄС. Заявки приймалися як від одного 18-річного європейця, так і від групи до п'ятьох осіб. Учасники отримають доступ до онлайн-підтримки, де вони зможуть дізнатися про так званий стійкий туризм – подорожі з мінімальним впливом на екосистему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристичний портал TripAdvisor склав рейтинг кращих маршрутів для подорожей в 2019 році, куди увійшли Рим, красиві місця в Великобританії і ще дев'ять напрямків.

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