Дайвер показав акулу, яка могла напасти на українців в Єгипті. Фото та відео

Дайвери показав відео з акулою, яка могла напасти на сім'ю українців у Шарм-ель-Шейху.

Запис на своєму каналі в YouTube оприлюднив Адел Ель Бейалі. Він написав, що тварина поводилася агресивно (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що акула кружляє навколо судна дайверів і намагається покусати сходи.

На своїй сторінці у Facebook Бейалі стверджує, що відео було знято 26 жовтня, а сам напад на українців стався за день до цього – 25 числа.

Водночас дайвер не стверджує однозначно, що це саме та акула, яка покусала сім'ю. Однак вона належить до того ж виду – океанічної довгокрилої.

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