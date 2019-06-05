"Чорнобиль" від НВО: стало відомо, як серіал вплинув на Україну

Після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" від НВО популярність турів в зону АЕС зросла. Безліч українців та іноземців хочуть своїми очима побачити місто, в якому сталася катастрофа.

У компаніях, які організовують тури в зону відчуження кажуть про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки рости, пише Reuters.

donpress.com

Директор SoloEast Travel Сергій Іванчук сказав, що в травні, коли HBO почав показувати серіал, кількість туристів збільшилася на 30%. Замовлення на червень, липень і серпень зросли на 40%. Глава Асоціації чорнобильських туроператорів і засновник компанії Chernobyl Tour Ярослав Ємельяненко також очікує збільшення потоку туристів до 40%.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють всі занадто перебільшено.

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