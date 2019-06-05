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"Чорнобиль" від НВО: стало відомо, як серіал вплинув на Україну

1.3тЧитати матеріал російською

Після виходу на екрани серіалу "Чорнобиль" від НВО популярність турів в зону АЕС зросла. Безліч українців та іноземців хочуть своїми очима побачити місто, в якому сталася катастрофа.

У компаніях, які організовують тури в зону відчуження кажуть про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки рости, пише Reuters.

"Чорнобиль" від НВО: стало відомо, як серіал вплинув на Україну

donpress.com

Новини
Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

Директор SoloEast Travel Сергій Іванчук сказав, що в травні, коли HBO почав показувати серіал, кількість туристів збільшилася на 30%. Замовлення на червень, липень і серпень зросли на 40%. Глава Асоціації чорнобильських туроператорів і засновник компанії Chernobyl Tour Ярослав Ємельяненко також очікує збільшення потоку туристів до 40%.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють всі занадто перебільшено.

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Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Теги
ЧорнобильЧорнобильська АЕС
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леня зе
леня зе
да и куда делась вся техника.можно воспользоваться сервисом от google и сравнить фото до АТО и сейчас .
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леня зе
леня зе
забыли о игре написать.
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