Чоловіка з дружиною зняли з рейсу Київ-Анталія за відмову надіти маску

Подружжя зняли з рейсу Київ-Анталія через відмову надіти захисну маску в салоні літака.

Інцидент стався 20 вересня вранці, повідомила на своїй сторінці в Facebook начальниця управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.

Вона зазначила, що на прохання надіти маску подружжя відповіло в хамській манері.

"Одягніть маску!

– На *** її собі одягни.

Так починався діалог пасажирів ранкового рейсу Київ-Анталія 20 вересня. Діалог не дуже вдало закінчився для подружжя, яке не дотримувалося масочного режиму і елементарних правил етикету", – написала Войтицька.

Вона уточнила, що через півгодини прикордонники вивели чоловіка і жінку з літака.

"Через півгодини прикордонники вивели їх під оплиски пасажирів літака. Ще півгодини в багажному відділенні копирсалися, щоб знайти їхні валізи. Час затримки рейсу. Швидше за все, ще й штраф за це заплатять. Ось так ввічливість і маска могли врятувати людям відпустку", – зазначила Войтицька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирка літака в аеропорту "Бориспіль" самостійно через аварійний вихід вийшла на крило літака. Авіакомпанія внесла жінку в чорний список.