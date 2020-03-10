Через коронавірус скасували найбільший у світі музичний фестиваль

Один з найбільших в світі фестивалів музики і мистецтв "Коачелла" не відбудеться в запланований час через коронавірус.

Зазначається, що фестиваль перенесуть з квітня на жовтень. Про це повідомляє The Sun.

Рішення про скасування заходу було прийнято після того, як в окрузі Ріверсайд, штат Каліфорнія, де щорічно проводиться "Коачелла", були зареєстровані перші випадки зараження.

Організатори "Коачелла" поки не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині зафіксований другий випадок смерті від смертельного коронавірусу COVID-19.

У Китаї повідомили, що коронавірус буде поширюватися по світу як мінімум до червня цього року.

У міністерстві закордонних справ України порекомендували тимчасово утриматися від поїздок до міст і країни, найбільш уражені коронавірусом COVID-19.

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