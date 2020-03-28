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28 березня • оновлено в 12:45
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Бортпровідник відомої авіакомпанії помер від коронавірусу

3.1т
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Бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

65-річний Пол Фрішкорн став першим, хто помер від коронавірусу серед співробітників авіакомпаній в США. Про це повідомляє Business Insider.

Бортпровідник відомої авіакомпанії помер від коронавірусу
"Наша галузь, наша авіакомпанія, всі ми підпали під вплив COVID-19 в тій чи іншій мірі. Але до сьогоднішнього дня ми ще не втрачали наших співробітників. Ця втрата сильно торкнулася нас", - розповіли в асоціації професійних бортпровідників, де перебував Фрішкорн.

Він пропрацював в American Airlines більше 23 років.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у авіакомпаній з'явився незвичайний спосіб дезінфікувати салони літаків. Так, фахівці однієї з популярних компаній винайшли машину Germfalcon, яка зможе знищувати бактерії.

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Автор
Марія Дідик
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