У Туреччині жорстоко покарали бізнесмена через підроблену візу

Бізнесмена з Камеруну обмотали плівкою від багажу в літаку Turkish Airlines через підроблену візу. Крім того, він повідомив про те, що співробітники аеропорту Стамбула побили його.
Чоловік летів у відрядження в Дубай і хотів покинути аеропорт під час восьмигодинної пересадки, щоб прогулятися. Співробітники паспортного контролю затримали бізнесмена, заявивши, що його віза підроблена. Про це повідомляє The Sun.
На борту літака чоловіка обмотали плівкою для багажу. За його словами, співробітники поліції попросили його підписати папери турецькою мовою і відхилили його прохання про надання адвоката. Також, він заявив, що співробітники аеропорту побили його і заткнули йому рот серветкою.
Скріншот з відео
Бізнесмен зазначив, що він завжди робив документи для поїздок в одному турагентстві, тому тільки при арешті зрозумів, що вони були фальшивими.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.
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