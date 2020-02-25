Головна Новини
25 лютого • оновлено в 14:54
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Били і обмотали плівкою: в Туреччині жорстоко покарали бізнесмена через підроблену візу

2.1т
Читати матеріал російською

Бізнесмена з Камеруну обмотали плівкою від багажу в літаку Turkish Airlines через підроблену візу. Крім того, він повідомив про те, що співробітники аеропорту Стамбула побили його.

Чоловік летів у відрядження в Дубай і хотів покинути аеропорт під час восьмигодинної пересадки, щоб прогулятися. Співробітники паспортного контролю затримали бізнесмена, заявивши, що його віза підроблена. Про це повідомляє The Sun.

У Туреччині жорстоко покарали бізнесмена через підроблену візу
Новини
В Британии незнакомка в метро поразила всех хитом Леди Гаги

На борту літака чоловіка обмотали плівкою для багажу. За його словами, співробітники поліції попросили його підписати папери турецькою мовою і відхилили його прохання про надання адвоката. Також, він заявив, що співробітники аеропорту побили його і заткнули йому рот серветкою.

У Туреччині жорстоко покарали бізнесмена через підроблену візу

Скріншот з відео

Бізнесмен зазначив, що він завжди робив документи для поїздок в одному турагентстві, тому тільки при арешті зрозумів, що вони були фальшивими.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги