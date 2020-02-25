У Туреччині жорстоко покарали бізнесмена через підроблену візу

Бізнесмена з Камеруну обмотали плівкою від багажу в літаку Turkish Airlines через підроблену візу. Крім того, він повідомив про те, що співробітники аеропорту Стамбула побили його.

Чоловік летів у відрядження в Дубай і хотів покинути аеропорт під час восьмигодинної пересадки, щоб прогулятися. Співробітники паспортного контролю затримали бізнесмена, заявивши, що його віза підроблена. Про це повідомляє The Sun.

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На борту літака чоловіка обмотали плівкою для багажу. За його словами, співробітники поліції попросили його підписати папери турецькою мовою і відхилили його прохання про надання адвоката. Також, він заявив, що співробітники аеропорту побили його і заткнули йому рот серветкою.

Скріншот з відео

Бізнесмен зазначив, що він завжди робив документи для поїздок в одному турагентстві, тому тільки при арешті зрозумів, що вони були фальшивими.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

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