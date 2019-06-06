Авіакомпанію в Україні позбавили права на перельоти: що трапилося

В Україні авіакомпанію YanAir ("ЯнЕйр") тимчасово позбавили права на авіаперельоти через порушення у частині безпеки.

Про це повідомив прес-центр Державної авіаційної служби, уточнивши, що сертифікат експлуатанта призупиняється 7 червня з 03:00 за київським часом.

"За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, що можуть негативно вплинути на безпеку польотів", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення недоліків. Відповідна комісія проведе інспекційну перевірку, яка має свідчити про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

авіаперельоти Державіаслужба України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році взимку директора української авіакомпанії YanAir запідозрили в ухиленні від сплати податків на 14,3 млн гривень при митному оформленні літака Boeing 737-3B7.

Було встановлено, що він в порушення законодавства безпідставно занизив податкові зобов'язання на суму 2,7 млн гривень.

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