ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Авіакомпанію в Україні позбавили права на перельоти: що трапилося

5.1тЧитати матеріал російською

В Україні авіакомпанію YanAir ("ЯнЕйр") тимчасово позбавили права на авіаперельоти через порушення у частині безпеки.

Про це повідомив прес-центр Державної авіаційної служби, уточнивши, що сертифікат експлуатанта призупиняється 7 червня з 03:00 за київським часом.

"За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" Державіаслужба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, що можуть негативно вплинути на безпеку польотів", – йдеться в повідомленні.

Новини
На популярному курорті в Швейцарії обірвалася канатна дорога: є постраждалі

Уточнюється, що сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення недоліків. Відповідна комісія проведе інспекційну перевірку, яка має свідчити про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

авіаперельоти

авіаперельоти

Державіаслужба України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році взимку директора української авіакомпанії YanAir запідозрили в ухиленні від сплати податків на 14,3 млн гривень при митному оформленні літака Boeing 737-3B7.

Було встановлено, що він в порушення законодавства безпідставно занизив податкові зобов'язання на суму 2,7 млн гривень.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "авіаперельоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
авіаперельоти
Місце
Україна
Теги
туризмподорожіавіабілетиYanAir
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel