Алкоголь, повії та наркотики: в Таїланді заарештували туристів-порушників карантину

У Таїланді поліція заарештувала групу туристів, які порушили режим карантину і влаштовували вечірки з наркотиками і повіями.

Всього в приміщенні виявилося 14 осіб, серед яких були австралієць, британці, українці, американець і кілька тайських жінок. Про це повідомляє Daily Mail.

dailymail.co.uk

У квартирі були виявлені кілька видів наркотиків і алкоголь.

dailymail.co.uk

Згідно із заявою полковника Аеканіта Данпітаксарса, крім усього іншого, туристи порушили комендантську годину, яка була введена в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!