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2 квітня • оновлено в 22:33
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Алкоголь, повії та наркотики: в Таїланді заарештували туристів-порушників карантину

1.5т
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У Таїланді поліція заарештувала групу туристів, які порушили режим карантину і влаштовували вечірки з наркотиками і повіями.

Всього в приміщенні виявилося 14 осіб, серед яких були австралієць, британці, українці, американець і кілька тайських жінок. Про це повідомляє Daily Mail.

У Таїланді заарештували туристів-порушників карантину

dailymail.co.uk

У квартирі були виявлені кілька видів наркотиків і алкоголь.

У Таїланді заарештували туристів-порушників карантину

dailymail.co.uk

Згідно із заявою полковника Аеканіта Данпітаксарса, крім усього іншого, туристи порушили комендантську годину, яка була введена в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

У Таїланді заарештували туристів-порушників карантину

dailymail.co.uk

У Таїланді заарештували туристів-порушників карантину

dailymail.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Сейчас Зеленский рванет спасать украинцев из тайского плена! Как же, они там в чужой стране такие несчастные, когда кругом бушует коронавирус?! Срочно за ними нужно отправлять самолет!
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Перемога скоро
Перемога скоро
Маринов Михаил, такой хнёй вроде то ли Зорян, то ли Шкиряк занимался.
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