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Африканська країна ввела е-візи для українців: що потрібно знати

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Громадяни України зможуть відвідувати східноафриканську країну Джибуті з електронним візами.

Про це йдеться в офіційній заяві департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.

"З 7 квітня урядом Республіки Джибуті запроваджено оформлення одноразових електронних віз (e-visa) для відвідування Джібуті повітряним транспортом з туристичною, діловою і транзитною метою", – йдеться в повідомленні.

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Електронну візу українці зможуть отримати після звернення через портал Djibouti e-visa. Заява обробляється близько 72 годин, проте подавати її варто заздалегідь, хоча б за тиждень до поїздки. По п'ятницях і суботах – вихідні дні.

Джібуті

Джібуті

pixabay

Оплатити послугу можна картами Visa, MasterCard і American Express, після чого на електронну пошту прийде віза. Її потрібно роздрукувати та пред'явити при реєстрації на рейс і по прибуттю в аеропорт амбулию.

Транзитна віза видається на 1-14 днів і коштує 12 доларів. Туристична або ділова діє 15-90 днів – 23 долари.

Джібуті

Джібуті

pixabay

Що потрібно знати туристам для поїздки в Джибуті

  • Дзвонити в інші міста і країни краще по мобільному через оператора Thuraya – так вигідніше.

  • На згадку про поїздку туристи купують вироби з перлів і перламутру, вироби ручної роботи. Торгівля і купівля виробів з коралів заборонена законом.

  • У ресторанах прийнято залишати чайові в розмірі 10% від суми. Щоб рівень обслуговування був вище, краще давати офіціанту заздалегідь.

  • Придбання предметів мистецтва або антикваріату вимагає оформлення документів. При вивезенні з країни знадобляться довідки, чеки.

  • Не варто користуватися послугами приватних осіб, які пропонують обмін валюти або прикраси.

  • Для любителів дайвінгу потрібно обов'язково запитати у фахівців, де дозволено занурення.

прапор Джібуті

прапор Джібуті

pixabay

ак повідомляв OBOZREVATEL, з 14 квітня громадяни України зможуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи. Але перш ніж це робити, необхідно ознайомитися з правилами країни.

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Місце
Україна
Теги
подорожітуризмМіністерство закордонних справ України
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"славаукрайини"!!!!!!
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a alexeyon
a alexeyon
Семёнов Александр, сиди ровно на кадыровской бутылке вато чмо🤮🤮, орет оно неадекватное
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a alexeyon
a alexeyon
Алени быстро ищем в методичке какие доки надо вате, чтобы в Джибути махнуть))) хотя, все стало аленей в Турцию херачит на алкотуры и похер на сбитый самолёт СУ и убитым летчиком
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Макарский Александр
Макарский Александр
Джибутские толчки чекают заробитчан-нерабов
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