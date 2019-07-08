24 російських туриста не пустили в Мексику: що сталося

14 осіб з російськими паспортами не пустили в мексиканський місто Канкун. Росіяни прилетіли рейсом авіакомпанії Nordwind.

Співробітники міграційної служби відмовили їм у в'їзді, оскільки мета їхньої поїздки не відповідає заявленій. Про це повідомляє РІА Новини.

lenta.ru

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6 липня стало відомо, що в аеропорту Канкуна також затримали 10 росіян. Троє з них не змогли підтвердити міграційній службі наявність коштів для перебування в країні, а також показати зворотні квитки. Ще троє знаходяться в "чорному списку", їм заборонено в'їзд до Мексики. Решта прибули з Узбекистану, міграційна служба підозрює, що вони підробили російські паспорти.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський турист, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував бійку з бортпровідниками на рейсі з Тунісу в московський аеропорт "Домодєдово".

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