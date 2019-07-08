ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

24 російських туриста не пустили в Мексику: що сталося

3.8тЧитати матеріал російською

14 осіб з російськими паспортами не пустили в мексиканський місто Канкун. Росіяни прилетіли рейсом авіакомпанії Nordwind.

Співробітники міграційної служби відмовили їм у в'їзді, оскільки мета їхньої поїздки не відповідає заявленій. Про це повідомляє РІА Новини.

24 російських туриста не пустили в Мексику: що сталося

lenta.ru

Новини
Росія повністю припинила авіасполучення із Грузією

6 липня стало відомо, що в аеропорту Канкуна також затримали 10 росіян. Троє з них не змогли підтвердити міграційній службі наявність коштів для перебування в країні, а також показати зворотні квитки. Ще троє знаходяться в "чорному списку", їм заборонено в'їзд до Мексики. Решта прибули з Узбекистану, міграційна служба підозрює, що вони підробили російські паспорти.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський турист, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, влаштував бійку з бортпровідниками на рейсі з Тунісу в московський аеропорт "Домодєдово".

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Місце
МексикаКанкун
Теги
туризмподорожі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel