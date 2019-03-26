Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

719Читати матеріал російською

Експерти в сфері туризму назвали самі незвичайні варіанти для розміщення туристів. Так, вони зазначили, що все частіше мандрівники відмовляються від стандартних готелів і вибирають щось більш цікаве.

Дослідники опитали 21,5 тисячі людей. Фахівці цікавилися, які незвичайні місця для розміщення вибирають туристи. На основі отриманих результатів вони склали топ популярних нестандартних варіантів проживання.

Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

Лідером списку виявився глемпінг (гламурний кемпінг). В такому місці є бажання зупинитися у 31% всіх опитаних.

Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

Будинок або вілла - вибір третини всіх респондентів.

Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

Невеликі сільські дерев'яні будиночки (шале), які часто зустрічаються на гірськолижних курортах, привертають 16% мандрівників.

Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

Також в ходу капсульні готелі. Вони користуються попитом за рахунок своєї доступності.

Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

Замикають топ незвичайних місць для розміщення ботелі - готелі або невеликі квартири, часто каюти, розташовані в плавучих готелях-човнах, пришвартованих до берега.

Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

Як раніше писав OBOZREVATEL, влада Чорногорії відкриє розкішний п'ятизірковий готель на острові-фортеці Мамула в Адріатичному морі, де під час Другої світової війни замучили до смерті сотні політичних в'язнів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evans Judith
Evans Judith
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 г0динн нa дoбу, a зарoбітoк мoжe бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки