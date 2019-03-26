Названий топ-5 найбільш незвичайних варіантів житла для туристів

Експерти в сфері туризму назвали самі незвичайні варіанти для розміщення туристів. Так, вони зазначили, що все частіше мандрівники відмовляються від стандартних готелів і вибирають щось більш цікаве.

Дослідники опитали 21,5 тисячі людей. Фахівці цікавилися, які незвичайні місця для розміщення вибирають туристи. На основі отриманих результатів вони склали топ популярних нестандартних варіантів проживання.

Лідером списку виявився глемпінг (гламурний кемпінг). В такому місці є бажання зупинитися у 31% всіх опитаних.

Будинок або вілла - вибір третини всіх респондентів.

Невеликі сільські дерев'яні будиночки (шале), які часто зустрічаються на гірськолижних курортах, привертають 16% мандрівників.

Також в ходу капсульні готелі. Вони користуються попитом за рахунок своєї доступності.

Замикають топ незвичайних місць для розміщення ботелі - готелі або невеликі квартири, часто каюти, розташовані в плавучих готелях-човнах, пришвартованих до берега.

Як раніше писав OBOZREVATEL, влада Чорногорії відкриє розкішний п'ятизірковий готель на острові-фортеці Мамула в Адріатичному морі, де під час Другої світової війни замучили до смерті сотні політичних в'язнів.

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