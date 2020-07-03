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МОЗ оновив список країн "червоної зони": Україна залишається серед них

Кирило Лютий
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3,8 т.
МОЗ оновив список країн 'червоної зони': Україна залишається серед них

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", де зафіксовані суттєві темпи поширення COVID-19.

Перелік держав, в яких показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тисяч населення, був опублікований у п'ятницю, 3 липня.

В оновлений список потрапили Ізраїль, Казахстан, Турки і Кайкос, Сейшельські острови, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, ЦАР, Мавританія, Ірак, Мексика, Палестина, Суринам, Єгипет, Коста-Рика, Пакистан, Чорногорія, Антигуа і Барбуда, Люксембург, Гаїті і Сальвадор.

Однак із "червоної" в "зелену" зону перейшли Сан-Марино, Нідерланди, Джібуті, Кайманові острови, Афганістан, Італія, Ліхтенштейн.

Даних щодо Великобританії, Іспанії і Швеції, які раніше були в "червоній" зоні, у МОЗ не опубліковано.

У списку, як і раніше, залишаються Катар, США, Вірменія, Перу, Бахрейн, Бельгія, Оман, Білорусь, Кувейт, Сан-Томе і Прінсіпі, Французька Гвіана, Сінгапур, Бразилія, Майотта, Росія, ОАЕ, Мальдіви, Чилі, Панама, Болівія, Португалія, Молдова, Саудівська Аравія, Еквадор, Габон, Північна Македонія, Франція, Домініканська республіка, Канада, Екваторіальна Гвінея, Кабо Верде, Гондурас, Гвінея-Бісау, Колумбія, Південна Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан і Гватемала.

Україна теж перебуває в "червоній зоні" з показником 59,7 на 100 тисяч населення.

Список країн "червоної зони"

Список країн "червоної зони"

Список країн "червоної зони"

Список країн "червоної зони"

Список країн "червоної зони"

Список країн "червоної зони"

Як писав OBOZREVATEL, станом на 3 липня коронавірус в Україні офіційно підтверджено в 46 763 пацієнтів. З них у 876 хвороба була виявлена за останню добу.

УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'я
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