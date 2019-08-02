"Море пішло": на популярному курорті України намітилася катастрофа. Фото і відео

У місті Генічеськ Херсонської області, яке користується популярністю серед українських туристів, намітилася справжня катастрофа через медуз.

Відпочиваючі скаржаться на те, що вони окупували практично всі місцеві пляжі. "Тут медузами усіяний весь берег. Йти через "желейне поле" по воді потрібно близько 200 метрів. Медузи досягають до 30 сантиметрів у діаметрі", – розповів "Город Х" харків'янин Олег. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами туристів, у деякі дні вони навіть не заходили в море.

"Море пішло, а їх сила-силенна. Біля берега залишилася дуже велика кількість дохлих медуз. Трохи далі, в воді – вже живі медузи. Там їх трохи менше, але все одно багато", – розповів харків'янин Сергій.

"Город Х"

"Город Х"

Фахівці кажуть, що раніше такої кількості медуз не було через низький рівень солоності Азовського моря. Але в останні роки він почав підвищуватися.

А ось загибель морських мешканців експерти пов'язують із аномальною спекою і шкідливими викидами. На даний момент температура води досягає 28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курортне селище Кирилівка у Запорізькій області ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи. Причина тому – полігон рідких побутових відходів.

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