Головна Новини
10 березня • оновлено в 21:19
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

Молдова закрила небо для іноземців через коронавірус

5.7т
Читати матеріал російською

Молдова з 10 березня заборонила іноземцям прилітати в країну в зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Як передають "Крила", на борт літаків, що летять в Кишинів з країн, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом, пускатимуть виключно громадян Молдови.

"Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко", – сказав прем'єр-міністр Молдови Іон Кику.

Перший випадок коронавірусу в Молдові був зафіксований 7 березня, коли хвора громадянка Молдови прилетіла в Кишинів з Італії. На борту з нею також знаходилися 10 громадян України.

Молдова і Україна

Молдова і Україна

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Молдова
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
4
Смішно
4
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Кастрюли токсичны, ёптэ!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Карпов Стас
Карпов Стас
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, это точно! Скакуасов в Молдове не любят
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, наконец здобулы. Даже молдаване перестали пускать...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги