Молдова з 10 березня заборонила іноземцям прилітати в країну в зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Як передають "Крила", на борт літаків, що летять в Кишинів з країн, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом, пускатимуть виключно громадян Молдови.

"Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко", – сказав прем'єр-міністр Молдови Іон Кику.

Перший випадок коронавірусу в Молдові був зафіксований 7 березня, коли хвора громадянка Молдови прилетіла в Кишинів з Італії. На борту з нею також знаходилися 10 громадян України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

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