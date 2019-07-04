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Мелекіно. Як живе курорт після початку війни

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Війна суттєво вдарила по курортних населених пунктах, розташованих уздовж узбережжя Азовського моря в адмінкордонах Донецької області. Навіть у порівнянні з Бердянськом, не кажучи вже про Одеську область. Люди просто боялися їхати туди, де, як їм здавалося, війна йде зовсім поруч. Але чи дійсно відпочивати в Донецькій області – небезпечно? Що пропонують курорти на Азовському морі у Донецькій області? І чому варто хоча б раз поїхати туди у відпустку? Про це – в нашому матеріалі.

Одним з найпопулярніших курортів Донеччини завжди вважалося селище Мелекіне неподалік від Маріуполя. Дивно, але екологічна ситуація в селі, що розташоване трохи більше ніж у 20 км від промислового Маріуполя – одна з кращих на Донбасі. Чисте море, доглянуті піщані пляжі, комфортні умови проживання за більш ніж помірну плату і широкий вибір розваг як для дітей, так і для дорослих, завжди приваблював до Мелекіного масу народу.

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Ще п'ять років тому селище Мелекіне було переповнене відпочиваючими. Сюди, в екологічно чистий куточок Донецької області, масово з'їжджалися люди з усього Донбасу і навіть з Росії. Приїжджали не тільки у відпустку, а й на вихідні. Адже дивовижної краси природа, цілющі грязі, багата мікроелементами морська вода і п'янке чисте повітря, що пахне сіллю і степовими травами, навіть за уїкенд здатні якщо не вилікувати від хвороб, то заспокоїти нерви - точно.

Мелекіно. Як живе курорт після початку війни

dorogovkaz.com

Але з початком війни на Донбасі з цілком зрозумілих причин потік відпочиваючих з Донецька та інших окупованих міст практично припинився. Росіян тепер тут теж не зустрінеш.

Мелекіно. Як живе курорт після початку війни

lovileto.com.ua

Відпочиваючих же з мирних регіонів України відлякує думка про близькість зони бойових дій.

Насправді, війна від Мелекіного – далеко. Але, як то кажуть, у страху очі великі – ось і вдарили побоювання українців з мирних територій по колись процвітаючому мальовничому курортному селищу.

Втім, поступово відпочиваючі почали повертатися у Мелекіне. Насправді готелів у селищі не так багато, тому навіть у періоди, коли місць в них практично не залишається, відпочивати на місцевих пляжах в селищі досить комфортно. Принаймні, ніяких стовпотворінь ви тут не побачите.

Мелекіно. Як живе курорт після початку війни

lovileto.com.ua

Існуючі готелі, пансіонати і бази відпочинку розташовані так, що йти до моря навіть від найдальших з них, доведеться не довше 5 хвилин розміреною ходою. Більшість же і зовсім розташовані біля самого берега моря. Раді тут і любителям відпочивати з наметами – у кінці селища є великий дикий пляж. Відпочинок тут – безкоштовний. Правда, і ніяких зручностей немає. Тому туристи за невелику плату вирішують питання з душовими і туалетами на найближчих базах відпочинку. Там же можна домовитися і про можливість харчування.

Мелекіно. Як живе курорт після початку війни

lovileto.com.ua

Ціни на харчування і розваги в Мелекіному завжди були демократичними. Залишаються вони такими і зараз. Тим більше, що, завдяки різноманітності кафе, магазинів і невеликих ресторанчиків, вибір тут є завжди. Особливо вдалим буде відпочинок в Мелекіному з дітьми: широкий вибір водних розваг не дасть малюкам нудьгувати, а тепле неглибоке море буде максимально комфортним для самих маленьких "туристів".

Тим більше, що пляжі в селищі начебто спеціально створені для сімейного відпочинку – широкі, піщані з пологим морським дном, також вкритим піском.

Мелекіно. Як живе курорт після початку війни

Азовье Онлайн

До речі, не нудно буде тут і дорослим відпочиваючим: у сезон відпусток у селищі працює лунапарк і літній кінотеатр, проходять нічні дискотеки. При цьому, у Мелекіному можна знайти умови для відпочинку на будь-який смак і гаманець: від пансіонатів і готелів для VIP-відпочинку до куди більш скромних баз відпочинку, де, проте, передбачено все необхідне. Те ж саме стосується і відпочинку у "приватників": тут передбачені найрізноманітніші комбінації, від недорогих скромних кімнат зі зручностями у дворі і загальної кухонькою – до житла класу люкс з дорогим ремонтом, хорошою побутовою технікою, басейнами на території і ресторанним харчуванням.

Мелекіно. Як живе курорт після початку війни

rest.guru.ua

І найголовніше: всі, хто хоч раз побував в Мелекіно – неодмінно повертаються сюди ще. Дивовижне поєднання прекрасної природи, теплого моря і справжньої донбаської гостинності нікого не залишає байдужим.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіЛітній відпочиноквідпочинок
Місце
Україна
Теги
відпочінокціни на відпочинокАзовське море
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