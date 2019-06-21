Краще, ніж в Одесі! Чим гарний відпочинок в Мелекіно

Літо – пора відпусток. Традиційно частина українців поїде відпочивати за кордон, а частина – вирушить на чорноморське узбережжя. Але що робити, якщо злітати за кордон у вас не виходить, а переповнені пляжі десь під Одесою не викликають захвату? Їдьте на Азовське море!

У чому азовське узбережжя виграє у чорноморського і наскільки дешевше відпочивати в Приазов'ї – читайте в нашому матеріалі.

Ще до анексії Криму Росією ходили легенди про дорожнечу відпочинку на півострові при практично повній відсутності сервісу. За ті ж гроші, за які можна було відпочити у Туреччині або Єгипті за системою "все включено", в Криму пропонували скромні умови для ночівлі і не дуже охайні пляжі.

Пляж в Феодосії kafanews.com

Починаючи з 2014-го року для більшості українців проводити відпустку у Криму стало неможливо не тільки через складнощі при проїзді "кордону" і відсутнысть прямого транспортного сполучення, а й з міркувань неприпустимості своїми грошима підтримувати окупантів. Так що основний наплив відпочивальників прийняли на себе причорноморські курортні міста на материковій частині України. Перш за все - Одеса.

Одеса Цензор

Але підвищений попит на послуги зазвичай викликає їх суттєве подорожчання. Тож на українських чорноморських курортах подорожчало, без перебільшення, все: від оренди житла або цін на кімнати в пансіонатах – до продуктів на ринку.

Так, ціни на проживання цього року варіюються від 600 грн з людини за номер з частковими зручностями до 10 тисяч гривень – за віллу. При цьому, зняти квартиру подобово можна в середньому за 1 тис.грн на день з людини, а номер-стандарт зі сніданком і можливістю поплавати в басейні у непоганому готелі обійдеться від 2 до 5 тисяч грн/доба.

Одеса kirillovka.ks.ua

При цьому обід для двох в середньої руки ресторані обійдеться в середньому в 500 грн. Та й продукти на ринку у розпал туристичного сезону коштують дорожче, ніж в середньому по країні.

Втім, щоб поніжитися на пляжі і поплескати в морській воді, зовсім не обов'язково їхати на переповнене людьми чорноморське узбережжя. Відмінною і куди більш вигідною з точки зору витрат альтернативою може стати Азовське море.

adonis-crimea.com.ua

Відпочинок на Азовському морі показаний, перш за все, сім'ям з маленькими дітьми. Адже це море куди більш мілке, ніж Чорне. І вода у ньому влітку – значно тепліша. До липня вона і зовсім прогрівається до +30. До того ж, завдяки степовим вітрам клімат тут сухіший, аніж на Чорному морі – тому і спека переноситься куди простіше. А значить – не доведеться витрачати дорогоцінні дні відпустки на подолання наслідків акліматизації у малюків.

berdyansk.online

Крім відпочинку, на Азові є всі умови для того, щоб зміцнити здоров'я. Адже вода в Азовському морі – унікальна за своїм складом і містить 92 корисних для організму людини речовини і мікроелементи, що дозволяють вилікувати безліч захворювань, від дерматологічних – до серцево-судинних. А корисні грязі, яких на Азовському морі – безліч – допоможуть зберегти молодість і красу.

І, звичайно ж, відпочинок на азовському узбережжі обійдеться куди дешевше, ніж на чорноморському.

Ofir Tours

Так, наприклад, у курортному селищі Мелекіно в Мангушському районі Донецької області, у приватних пансіонатах і на базах відпочинку приїжджих селять від 50 грн, а вартість номерів стартує від 200 гривень за добу. Комфортабельні номери в хороших готелях обійдуться в 500-700 грн. У розпал сезону, який тут припадає на липень, ціни можуть незначно піднятися.

Мелекіне Travello.com.ua

Відмітна особливість Мелекіного – старих "вбитих" радянських баз відпочинку тут значно менше, ніж в цілому по узбережжю. Більшість пансіонатів і баз в Мелекіно були побудовані порівняно недавно.

Великий плюс – де б ви не оселилися, море буде зовсім поруч. Адже селище розтягнулося на пару десятків кілометрів берега. Воно поділене на два спуски: перший – більш тихий і спокійний, і другий, який більше подобається любителям нічного життя.

радіо Свобода

Пляжі в селищі – піщані з невеликою домішкою мушель. Дно моря – пологе. Широко представлені різноманітні водні атракціони, катери, скутери – за досить демократичним цінами. Багато дешевих кафе. А ціни на екологічно чисті фрукти, овочі, домашні молокопродукти та свіжу, а також в'ялену рибу на ринках (їх тут кілька) – напрочуд низькі.

Звідси зручно з'їздити на прогулянку в Маріуполь. А зовсім поруч від Мелекіного розкинулася Білосарайська коса з її заповідними зонами і приголомшливо різноманітною флорою і фауною.

Білосарайська коса Zruchno.Travel

Так що на азовському узбережжі ви зможете і відпочити, і оздоровитися, і запастися яскравими враженнями на весь наступний рік – за відносно невеликі гроші.

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