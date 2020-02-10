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11 лютого • оновлено в 03:40
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МАУ дозволили брати в салон літака тварин: українці відгукнулися кото-флешмобом

5.3т
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В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розповіли про нововведення для власників домашніх тварин – уже з 12 лютого господарі зможуть брати їх у салон літака.

Новиною поділився в Facebook президент авіакомпанії Євген Дихне, показавши своїх улюбленців (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ми в МАУ дуже любимо тварин. Ці енергетичні цілителі оточують нас вдома і на роботі, наповнюючи життя неймовірним теплом. З 12 лютого домашні улюбленці з вагою до 10 кг можуть вільно подорожувати з МАУ в салоні літака. Тому вони також заслуговують на окремі фотопости", – написав Дихне.

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МАУ дозволили брати в салон літака тварин

МАУ дозволили брати в салон літака тварин

"Знайомтеся, це мої вірні друзі Ніколаскіт живе в офісі МАУ, раніше він був бездомним, але тепер він частина нашої великої авіаційної сім'ї; Марсик і Буцмої домашні улюбленці. Марсикскотіш фолд поважного віку14 років. Буц мопс, йому літати не можна. А хто живе з вами?" – додав він.

Українці відгукнулися в коментарях, показавши фото зі своїми пухнастими друзями.

МАУ дозволили брати в салон літака тварин: українці відгукнулися кото-флешмобом
МАУ дозволили брати в салон літака тварин: українці відгукнулися кото-флешмобом
МАУ дозволили брати в салон літака тварин: українці відгукнулися кото-флешмобом
МАУ дозволили брати в салон літака тварин: українці відгукнулися кото-флешмобом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін дозволив використовувати на борту літаків мобільний інтернет.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Євгеній Дихне
Місце
Україна
Тег
МАУ
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