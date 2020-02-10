МАУ дозволили брати в салон літака тварин: українці відгукнулися кото-флешмобом

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розповіли про нововведення для власників домашніх тварин – уже з 12 лютого господарі зможуть брати їх у салон літака.

Новиною поділився в Facebook президент авіакомпанії Євген Дихне, показавши своїх улюбленців (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ми в МАУ дуже любимо тварин. Ці енергетичні цілителі оточують нас вдома і на роботі, наповнюючи життя неймовірним теплом. З 12 лютого домашні улюбленці з вагою до 10 кг можуть вільно подорожувати з МАУ в салоні літака. Тому вони також заслуговують на окремі фотопости", – написав Дихне.

МАУ дозволили брати в салон літака тварин

"Знайомтеся, це мої вірні друзі Ніколас – кіт живе в офісі МАУ, раніше він був бездомним, але тепер він частина нашої великої авіаційної сім'ї; Марсик і Буц – мої домашні улюбленці. Марсик – скотіш фолд поважного віку – 14 років. Буц – мопс, йому літати не можна. А хто живе з вами?" – додав він.

Українці відгукнулися в коментарях, показавши фото зі своїми пухнастими друзями.

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