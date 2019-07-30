Масова загибель росіян в Туреччині: з'ясувалася причина

Високий рівень смертності росіян в турецькій Антальї пов'язаний з тим, що туристам найчастіше невідомо про стан свого здоров'я і з проблемами з адаптацією до клімату.

Як передає РБК, про це розповів директор асоціації "Турпомощь" Олександр Осауленко, зазначивши, що загибель росіян в Туреччині "не повинна дивувати".

"Я вважаю, що серед багатьох причин акцентувати варто на двох. Перша – незнання про стан свого здоров'я, незнання своїх фізичних можливостей. В основному це категорії людей вище середнього віку. Друга причина – екстремальні кліматичні умови, до яких люди адаптуватися не встигають", - пояснив він.

Осауленко зазначив, що шведський стіл і турпакет all inclusive також входять до переліку ризиків для безпечного відпочинку.

Фото: tury-turciya.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з травня поточного року на турецьких курортах з різних причин також померло більше десятка українців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся