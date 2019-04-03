Максимум дві зарплати: у скільки обійдеться відпочинок на травневі свята в Єгипті

Ціни на відпочинок у Єгипті залишаються доволі прийнятними, тому українці активно шукають гарячі тури на травневі свята 2019.

Ми вже писали про те, що однією з ідей відпочинку може бути поїздка в Туреччину. А тепер OBOZREVATEL проаналізував недорогі варіанти відпочинку в Єгипті на травневі свята в містах, які користуються особливою популярністю.

На сьогодні найпопулярнішими містами у Єгипті є: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Сахл Хашиш, Нувейба, Сафага, Дахаб, Макаді Бей, Таба, Ель Гуна і Марса Алам.

Погода в Єгипті на травневі вихідні

Температура повітря на курортах Єгипту в травні в середньому досягає 30°C. Дощі у цей період явище нечасте. Температура води в морі тримається у середньому на рівні 25°C.

Курорти Єгипту Pixabay

Скільки коштує відпочинок на курортах Єгипту в травні

Відповідь на цінове питання не приведе в шок, оскільки країна завжди славилася недорогим пляжним відпочинком. Крім прийому сонячних ванн, туристи можуть відправитися на морські прогулянки на судні з підводною капсулою. Під керівництвом інструкторів – досліджувати прославлений підводний світ Егейського моря. Вивчення процесів добування води в пустелі, зустрічі з бедуїнами, прогулянки верхи на верблюдах, екскурсії до пірамід, на гору Мойсея – це далеко не повний перелік розваг у Єгипті.

Щоб відпочити в Єгипті на травневі свята, потрібно орієнтуватися на суму від 10 тис. грн. на 7 днів відпочинку для однієї людини. Дивіться середню вартість відпочинку на курортах Єгипту за пропозицією раннього бронювання. зокрема на одну людину, з трансфером і харчуванням "все включено":

Хургада в травні обійдеться в суму від 10 тис. грн.

Шарм-ель-Шейх — від 11 тис. грн.

Дахаб — від 14 тис. грн.

Макаді Бей — від 12 тис. грн.

Ель Гуна — від 17,5 тис. грн.

Марса Алам — від 12 тис. грн.

Сафага — від 11,5 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, травневі свята в 2019 році принесуть українцям невеликі "канікули".

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