Майже 50 українців "застрягли" в аеропорту Берліна: названа причина авіаколапсу

Півсотні українців не змогли в неділю, 1 грудня, вилетіти з аеропорту "Шенефельд" в Берліні.

Як передає Укрінформ з посиланням на відділ посольства України в Німеччині, причина полягала в великих чергах на паспортному контролі.

"Застрягли" пасажири трьох рейсів: "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair, "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

"Пасажири почали дзвонити в посольство, розповідати, що в цілому 49 громадян не потрапили на рейси, незважаючи на те що приїхали за дві години до вильоту", – сказано в повідомленні.

Зараз перевізники намагаються вирішити питання відправки пасажирів іншими маршрутами або в інший день.

"Шенефельд" photosfolio/Shutterstock.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 листопада в аеропорту Львова сталася надзвичайна подія з літаком МАУ – він з'їхав зі злітно-посадкової смуги. Надзвичайна подія сталася через складні погодні умови.

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