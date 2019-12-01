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1 грудня • оновлено в 22:11
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Майже 50 українців "застрягли" в аеропорту Берліна: названа причина авіаколапсу

2.4т
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Півсотні українців не змогли в неділю, 1 грудня, вилетіти з аеропорту "Шенефельд" в Берліні.

Як передає Укрінформ з посиланням на відділ посольства України в Німеччині, причина полягала в великих чергах на паспортному контролі.

"Застрягли" пасажири трьох рейсів: "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair, "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

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"Пасажири почали дзвонити в посольство, розповідати, що в цілому 49 громадян не потрапили на рейси, незважаючи на те що приїхали за дві години до вильоту", – сказано в повідомленні.

Зараз перевізники намагаються вирішити питання відправки пасажирів іншими маршрутами або в інший день.

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"Шенефельд"

"Шенефельд"

photosfolio/Shutterstock.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 листопада в аеропорту Львова сталася надзвичайна подія з літаком МАУ – він з'їхав зі злітно-посадкової смуги. Надзвичайна подія сталася через складні погодні умови.

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Місце
Німеччина Берлін
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