''Люди голодували, а діти ридали'': українська авіакомпанія потрапила в гучний скандал

Українська авіакомпанія "Мотор-Січ" залишила голодними з десяток пасажирів рейсу, в тому числі і маленьких дітей.

Інцидент стався в ніч на 28 червня під час рейсу Бугас (Болгарія) — Запоріжжя (Україна). Як розповів OBOZREVATEL пасажир, британський бізнесмен Гарі Бретт, все почалося з тривалої затримки вильоту з болгарського аеропорту.

"Виліт був запланований о 21:30 за місцевим часом, але злетіти ми змогли лише через півтори години. Під час польоту стюардеси почали обслуговувати пасажирів, але десь на половині шляху припинили видавати їжу. Вийшло так, що з більш ніж 30 пасажирів отримали їжу людей 20", — розповідає Гарі.

В самому літаку знаходилися і маленькі діти, які так само залишилися без їжі. Кількох малюків це довело до сліз. За словами Гарі, політ тривав більше 2-х годин і з урахуванням проведених 1,5 годин в літаку перед вильотом, багато пасажирів зголодніли.

Мотор Січ Дело

"Ви розумієте, справа в тому, що в вартість квитка харчування ж було включено. А переліт-то був не з дешевих, квиток коштував близько 5-ти тисяч гривень. Коли я попросив книгу скарг або телефон сервісної служби, стюардеса лише дала мені папірець, де був написаний веб-сайт компанії", — обурився пасажир.

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