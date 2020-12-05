Як відзначити Новий рік в Києві, не виїжджаючи за кордон: кращі пропозиції та актуальні ціни

Новий рік настане вже зовсім скоро, а це значить, що час планувати, де ж зустріти це свято.

Оскільки 2020 рік став для багатьох справжнім випробуванням, передбачити те, як мине Новий рік 2021, досить складно. Якщо все-таки карантинні обмеження через пандемію коронавірусу будуть жорсткими і багато заходів можуть скасовувати, тому в такому разі краще зустріти свято вдома в колі сім'ї та друзів.

Поради про те, де і як відсвяткувати Новий рік 2021 стануть у нагоді не тільки киянам, а й жителям інших міст України. Різниця на подібні заходи, якщо ситуація в країні не зміниться, буде тільки лише в ціні.

OBOZREVATEL зібрав найкращі заходи, куди піти на Новий рік 2021 у Києві. А якщо все-таки багато заходів скасують, тоді пропонуємо звернути увагу на те, як зустріти це свято не виїжджаючи далеко.

Куди піти на Новий рік 2021

Відвідати головну ялинку країни на Софіївській площі

Оскільки новини про поширення в Україні COVID-19 змінюються щохвилини, припустити, чи буде працювати головна ялинка країни, неможливо. Однак, якщо все складеться добре, рекомендуємо відвідати на Новий рік цю пам'ятку, яка розташована на Софіївській площі.

Цього року тема заходу – "Казковий ліс". Організатори вечірок Folk Ukraine, які курирують головний ялинковий концерт у центрі Києва, обіцяють грандіозні веселощі. Територія навколо ялинки буде музичною та оригінальною. Крім того, на Софійській площі планується організувати поїзд "Полярний експрес". Також напередодні новорічних свят встановлять чарівний тунель – спеціальна світлова конструкція, яка веде від Софійської до Володимирської площі.

Піти на Контрактову площу

Не менш красива ялинка прикрашатиме київську Контрактову площу. На території буде встановлено казкове новорічне містечко, оточене підсвіченими фігурами персонажів дитячих казок та мультфільмів, а також зимовий будинок святого Миколая.

Зустріти Новий рік на ВДНГ

Відсвяткувати з веселощами найказковіше свято можна на території ВДНГ, де будуть розміщені тематичні фотозони, катки, атракціони, фудкорти. Крім того, українці зможуть побувати на "Різдвяній фабриці мрій" – проєкт Клавдієвської фабрики ялинкових прикрас.

Повеселитися на концертах

Добре провести Новий рік 2021 українці зможуть і на концертах, які проходитимуть за всіма правилами безпеки через COVID-19.

Так, наприклад, цьогоріч порадує нас запальними виступами гурт " Антитіла " на концерті ATLAS NEW YEAR 2020. Крім того, там також будуть сети діджеїв.

Також повеселитися на новорічну ніч можна у КВЦ "Парковому" на концерті Олі Полякової та "Студії Квартал 95".

Як зустріти Новий рік 2021

Новий рік у ресторані столиці

Якщо ж у період новорічних свят карантинні обмеження через пандемію коронавірусу не посилять, тоді відсвяткувати Новий рік 2021 можна смачно і ситно в ресторанах. Багато закладів не тільки зможуть добре нагодувати, а й підготувати спеціальне меню або цікаву шоу-програму.

Так, наприклад, у новорічну ніч ідеальним варіантом буде цікавий майстер-клас із кулінарії. Такий захід на Новий рік коштуватиме від 1200 грн за 1 людину.

Відсвяткувати Новий рік можна також у пабі в центрі Києва, який обійдеться на 1 людину від 800 грн. Якщо ж вибирати ресторан у Києві, то ціна за 1 людину в Новий рік стартує від 1500 грн.

Новий рік у лазні

Зустрічати Новий рік у лазні в багатьох вже справжня традиція. Це не тільки весело й оригінально, але й корисно для здоров'я.

Вартість лазні на Новий рік залежить від кількості людей і від розташування (район). Так, якщо вибирати лазню в центрі Києва, вартість за 1 людину буде варіюватися на новорічну ніч від 700 грн/год. Такий відпочинок на лівому березі обійдеться в 300 грн/год. За Києвом вартість лазні на Новий рік становитиме від 200 грн/год.

Оренда квартири на Новий рік

Зважаючи на те, що держава може ввести локдаун на новорічні та різдвяні свята і всі заходи будуть не в повному форматі, багато хто захоче зібратися з друзями, родинами в орендованих квартирах. Як розповідав рієлтор Андрій Колесник, через ситуацію в країні цінова політика орендованої нерухомості може істотно змінюватися. Так, наприклад, однокімнатна квартира на лівому березі коштуватиме від 700 грн за добу. І до 15 тис. грн у центрі Києва за 80-100 квадратних метрів.

Крім того, всі квартири на Новий рік у Києві здають щонайменше на два дні, а розцінки в два-три рази вищі, ніж у звичайний час.

Оренда будинку/котеджу на Новий рік

Зустріти Новий рік не менш весело в компанії друзів, сім'ї і родичів можна і в орендованому будинку або котеджі. За даними рієлтора Андрія Колесника, якщо бронювати нерухомість на новорічні свята за місяць, ціна буде стартувати від 2,5 тис. до 35 тис. грн за добу.

Чим більше зручностей хочуть орендодавці, тим відповідно збільшується сума аренди нерухомості. Так, наприклад, цінник може досягати $500-900 на добу за багатокімнатні будинки із саунами, басейнами та іншими розвагами.

Як зустріти Новий рік вдома 2021

Пограти в настільні ігри

Якщо все-таки в Україні на новорічні та різдвяні свята введуть локдаун, пропонуємо провести весело час у компанії друзів, сім'ї і близьких, граючи в настільні ігри. Так, наприклад, можна пограти в стару добру "Монополію", "Твістер", "Імаджинаріум", "Еліас" та інші.

Завжди цікаво буде пограти, як дорослим, так і дітям, в доміно, шашки або шахи (до речі, у зв'язку з популярністю серіалу "Хід королеви" зараз ця настільна гра в тренді).

Перегляд фільмів/серіалів/мультфільмів

Додати новорічний настрій і провести це свято яскраво можна за допомогою фільмів. У тренді також будуть тематичні новорічно-різдвяні фільми: "Один вдома" (усі фільми), "Грінч – викрадач Різдва", "Полярний експрес", "Ельф", "Санта Клаус", "Різдвяна історія", "Чотири Різдва", "Різдво з невдахами" та інші.

Якщо ви не встигли подивитися нові серіали, тоді в новорічно-різдвяні свята саме час почати. Нещодавно ми складали список найпопулярніших серіалів цієї зими.

Поринути в казку на Новий рік допоможуть тематичні мультфільми: "Секретна служба Санта-Клауса", "Кошмар перед Різдвом", "101 далматинець", "Вартові легенд", "Холодне серце", "Снігова королева" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений список країн, у яких можна зустріти Новий рік і Різдво. А також назвали актуальні ціни на відпочинок на свята.