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10 жовтня • оновлено в 21:22
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/ Місця

Восьме чудо світу, або Як закохатися в Чорногорію

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Чорногорія відносно недавно стала з'являтися у списку must visit українських туристів і поки не настільки часто, як Єгипет і Туреччина, що вже встигли стати попсовими. Але якщо ви ще не були в цьому краю, який Бог ніби навмисне залишив між небом і землею, то повинні знати, що позбавили себе можливості побачити восьме чудо світу. А це вартує того, навіть якщо ви не бачили попередніх сім.

OBOZREVATEL пропонує вам кілька перших точок на карті маршруту, з яких слід почати своє знайомство з цією казковою країною. Побувавши там, ви переконаєтеся, що рай дійсно існує і він набагато ближче, ніж здається.

Нам вистачило всього чотири дні, щоб зрозуміти це. А допомогли у здійсненні мрії Асоціація з розвитку міжнародних відносин ADRUM, Посольство України в Чорногорії, МГО "За сімейні цінності", а також Національна туристична компанія Чорногорії та особисто її директор Zeljka Radak Kukavicic і Miladin Radisevic.

Котор

Якщо вам пощастило познайомитися з Венецією і навіть назвати її улюбленим містом, то в Которі ви зрозумієте, що поспішили із зізнанням, адже це – вдвічі краще. Бо що може зрівнятися за красою з містом, яке розкинулося блакитними рукавами морської бухти між гір?

Безумовно, Котор є "братом" Венеції, адже колись він був частиною Венеційської республіки. Переконатися в цьому ви зможете, гуляючи вузькими брукованими вуличками, які дихають духом тієї епохи; сидячи в кафе і чуючи звуки дзвону, точно, як на площі Сан-Марко; гуляючи вечірнім причалом.

Але, навіть незважаючи на всю це подібність з італійською "сестрою", є в Которі і щось особливе – чорногорський колорит і родзинки, які ви не знайдете більше ніде у світі.

Однією з таких є старовинна фортеця святого Йоана, піднявшись на яку, ви побачите божественний краєвид. Враження від нього перекриють навіть втому від крутого 1,5-годинного підйому. Перед вами, як на долоні, опиниться одна з унікальних перлин світу – з її черепичними дахами, високими дзвіницями, горами і Боко-Которською затокою, так схожою в цьому місці на норвезькі фіорди.

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Боко-Которська затока

Боко-Которська затока

Національна туристична компанія Чорногорії

Котор

Котор

Національна туристична компанія Чорногорії

Краєвид Котора з фортеці святого Йоана

Краєвид Котора з фортеці святого Йоана

Національна туристична компанія Чорногорії

Котор

Котор

Національна туристична компанія Чорногорії

Котор

Котор

Національна туристична компанія Чорногорії

Крім того, раєм це місто стане і для котолюбів. Адже Котор абсолютно не дарма називають містом кішок. Кожен турист з перших хвилин перебування тут небезпідставно може подумати, що саме їм по-справжньому належить місто. Чотирилапих друзів в Которі можна зустріти всюди – в сувенірних крамницях, на дахах будинків, в найглухіших провулках і навіть у печерах на горі під час підйому на фортецю.

Більш того, кішки навіть стали напівофіційним символом унікального чорногорського міста і шануються як священна тварина. А щоб дізнатися, чому которці такі небайдужі до пухнастих друзів, вам доведеться самим відвідати цей дивовижний куточок Чорногорії та про все дізнатися з перших вуст.

Фортеця святого Йоана

Фортеця святого Йоана

Вулиця Котора

Вулиця Котора

Вулиця Котора

Вулиця Котора

Пераст

Українці, які живуть в найбільшій європейській країні, звикли думати, що найпопулярніші серед туристів міста – це величезні мегаполіси. Однак в Чорногорії ви переконаєтеся, що це далеко не так. Адже воістину райським місцем може виявитися навіть найменше тихе селище, що причаїлося між гір і моря. Доказом цього є Пераст. Тут є все для любителів яскравих фото або просто тих, кого надихає краса природи.

Щоб побачити цей скарб Чорногорії, вам досить просто прогулятися набережною містечка: уздовж церкви з високою середньовічною вежею, іграшкових будиночків, розкиданих на схилі гори, і моря, посередині якого, як два дельфіни, майорять два крихітних острівця.

Більш того, в гарну погоду ви навіть можете дістатися до одного з них на катері-таксі і відвідати унікальну церкву, яку чорногорські умільці примудрилися помістити там.

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Пераст

Пераст

Національна туристична компанія Чорногорії

Пераст

Пераст

Національна туристична компанія Чорногорії

Острівці із соборами в Перасті

Острівці із соборами в Перасті

Пераст

Пераст

Пераст

Пераст

Тіват

А всього в декількох хвилинах їзди від Пераста ви можете побачити зовсім іншу Чорногорію – не середньовічну і старовинну, а нову, модерну, дорогу, але від цього не менш романтичну і прекрасну. Всього за кілька років колись провінційне містечко перетворилося на шикарну гавань для яхт з елітними готелями, апартаментами і пальмовими алеями. Блукаючи широкою світлою набережною Порто Монтенегро, ви ніби мимоволі переноситесь у Монако або в Ніццу.

До того ж, приємним бонусом є те, що добиратися в це дивовижне місце можна на поромі, що додає подорожі гостроти вражень. Нам довелося здійснювати переправу в дощ, але навіть це не зіпсувало вражень від побаченого. Адже Чорногорія саме та країна, яка прекрасна в будь-яку погоду, – в дощ вона грає особливими фарбами.

Тіват

Тіват

Національна туристична компанія Чорногорії

Тіват

Тіват

Національна туристична компанія Чорногорії

Порто Монтенегро

Порто Монтенегро

Національна туристична компанія Чорногорії

Завважте, що неподалік Тівата є ще одне унікальне місце – острів Светі-Стефан. Якщо ви подорожуєте машиною, то варто приділити кілька хвилин, щоб побачити цю красу і зробити на її тлі неповторне селфі. Просто на дорозі, над урвищем є чудовий оглядовий майданчик, звідки видно це диво природи. Він знаходиться всього в кількох сотнях метрів від берега, проте з моря виглядає, як осколок затонулої цивілізації.

Зараз острів повністю займає елітний готельний комплекс, проте за окрему плату ви можете відвідати його з екскурсією або купити собі одноденний абонемент на закритий райський пляж (за умови, що острів не орендують на тривалий час постояльці лакшері-комплексу).

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Острів Світе-Стефан

Острів Світе-Стефан

Національна туристична компанія Чорногорії

Острів Світе-Стефан

Острів Світе-Стефан

Національна туристична компанія Чорногорії

Негуші

Ця локація буде цікава тим, хто серед іншого любить займатися гастротуризмом і замість магнітів та листівок привозити з далеких країн їхні традиційні смаколики. Зокрема, зазначене село – батьківщина легендарного негушського пршуту (чорногорське прошуто), сухого негушського сиру і, звичайно ж, вина.

Уявіть собі: що може бути краще, ніж заїхати в гості в гірське село до чорногорця, який виготовляє делікатеси точно так само, як сотні років тому його предки? Нам пощастило побувати у такого майстра. Він не тільки показав унікальний процес і поділився секретами древньої чорногорської кухні, але і провів нам дегустацію всього, без чого вже ніхто не зміг виїхати в Україну.

Село Негуші

Село Негуші

Село Негуші

Село Негуші

Негушський пршут і сир

Негушський пршут і сир

Національна туристична компанія Чорногорії

Подгориця

Незважаючи на те, що Подгориця є столицею Чорногорії, на перший погляд вона може здатися занадто спокійною і непримітною як для головного міста країни – в ній проживає майже третина від усього населення, яке становить трохи більше 600 тисяч.

Але головна особливість чорногорської столиці в тому, що саме тут, в нетуристичній обстановці ви зможете побачити, як живе і чим дихає ця країна. І сміємо вас запевнити – в чомусь ви навіть позаздрите чорногорцям. Адже вони ведуть неквапливе життя, проводячи час за розмовами з друзями, посиденьками у затишних кафе і отриманням задоволення від життя.

Крім того, особливо цікавою Подгориця буде і для любителів шопінгу. Незважаючи на те, що чорногорська столиця за розмірами приблизно відповідає українському Житомиру, а за темпом життя навіть тихіша, вона рясніє вивісками всесвітньо відомих брендів. До слова, тут шансів знайти оригінал набагато більше, ніж, наприклад, в Італії, а вартість навпаки може бути куди меншою.

Не позбавлена Подгориця і природних див – місто розташувалося біля підніжжя гір, а розділяє його неймовірної краси гірська річка Морача, над якою простягається гарний білий міст "Міленіум".

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Міст "Міленіум" у Подгориці

Міст "Міленіум" у Подгориці

Національна туристична компанія Чорногорії

Собор Воскресіння Христового в Подгориці

Собор Воскресіння Христового в Подгориці

Собор Воскресіння Христового в Подгориці

Собор Воскресіння Христового в Подгориці

Поціновувачам архітектури в чорногорській столиці варто зазирнути в Собор Воскресіння Христового, який сміливо можна назвати зразком візантійського церковного стилю.

Безумовно, в двох словах описати всю унікальність Чорногорії неможливо. Адже на її невеликій території є цілих чотири національних парки – Дурмітор з його містичним Чорним озером, Ловчен, Біоградська-Гора, Скадарське озеро. А що говорити про легендарний міст Джурджевича над найглибшим у Європі каньйоном річки Тара – головний символ Чорногорії! Тому залишимо з вами трохи інтриги для майбутньої подорожі й почнемо готуватися до неї просто зараз. Адже життя таке коротке, а скільки неймовірних місць ще потрібно встигнути побачити.

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Тема
сімейний туризм
Місце
Чорногорія
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Підписуюсь під кожним словом.
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